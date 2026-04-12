Antara insiden tahun 1988 dan keputusan Zidane... Real Madrid khawatir akan mengalami malu di Camp Nou

Real Madrid memasuki fase akhir La Liga tanpa ruang untuk kesalahan, karena saat ini mereka tertinggal 9 poin dari pemuncak klasemen Barcelona, yang semakin mendekati gelar juara.

Menurut surat kabarSpanyol (MARCA), jika kedua tim menang dalam pertandingan mereka berikutnya, gelar juara mungkin akan dipastikan secara resmi dalam laga "El Clásico" melawan Barcelona pada 10 Mei mendatang, dan bahkan mungkin lebih awal dari tanggal tersebut jika Real Madrid tersandung.

Surat kabar Madrid itu mengatakan bahwa jika Real Madrid terus terpuruk, dan tim "Flick" dinobatkan sebagai juara sebelum laga El Clasico, maka Los Blancos akan kembali ke "Camp Nou" dengan dilema tambahan, yaitu "koridor kehormatan"; di mana satu-satunya preseden di stadion ini terjadi pada tahun 1988, ketika para pemain Barcelona memberi tepuk tangan kepada Real Madrid sebagai juara liga saat itu.

Sebaliknya, tahun 2018 menyaksikan kejadian sebaliknya, ketika Real Madrid mengunjungi "Camp Nou" dan Barcelona sudah menjadi juara, dan pelatih Zinedine Zidane menyelesaikan kontroversi saat itu dengan mengatakan: “Kami tidak akan mengadakan lorong kehormatan untuk Barcelona, ini keputusanku”.

Fakta-fakta ini menimbulkan pertanyaan mengenai sikap yang akan diambil oleh klub raja, jika skenario tersebut terulang musim ini.