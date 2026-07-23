Masa depan Salem Al-Dawsari bersama Al-Hilal memasuki fase penuh ketidakpastian, meski kapten "Sang Pemimpin" itu memiliki tempat istimewa dalam sejarah klub. Situasi ini muncul di tengah berbagai perubahan teknis yang dialami tim menjelang dimulainya musim baru, serta keinginan manajemen untuk membentuk ulang lini depan agar sesuai dengan visi tim pelatih.

Salem merupakan salah satu pemain terbesar dalam sejarah Al-Hilal, setelah namanya melekat pada sejumlah pencapaian paling menonjol klub dalam satu dekade terakhir, hingga menjadikannya simbol dari satu generasi penuh gelar domestik maupun kontinental. Namun, sepakbola tidak hanya mengakui sejarah semata, dan hal itulah yang membuat masa depannya menjadi bahan berbagai pertanyaan.

Transfer yang bisa mengubah segalanya

Data terkini mengindikasikan bahwa masa depan Salem mungkin akan ditentukan berdasarkan kemampuan Al-Hilal dalam menuntaskan transfer seorang winger kiri kelas dunia, salah satu prioritas yang tengah digarap klub selama bursa transfer musim panas ini.

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Dalam beberapa hari terakhir, semakin ramai kabar yang mengaitkan Al-Hilal dengan perekrutan pemain asal Belanda, Crysencio Summerville, bintang West Ham United, sebuah transfer yang bisa memberi tim elemen ofensif baru di posisi winger kiri.

Apabila transfer ini rampung, persaingan untuk posisi inti akan menjadi jauh lebih sengit, hal yang bisa berujung pada berkurangnya menit bermain Salem Al-Dawsari, setelah bertahun-tahun menjadi pilihan utama di posisi tersebut.

Salem tak mau menjadi pemain cadangan

Sulit membayangkan Salem Al-Dawsari sebagai pemain cadangan di dalam Al-Hilal, sebab sang kapten terbiasa menjadi salah satu elemen terpenting tim dan pemegang suara utama di posisinya. Hal inilah yang membuat gagasan untuk duduk di bangku cadangan jauh dari ambisinya.

Tampaknya, sang pemain tidak ingin berubah menjadi pilihan kedua, terutama pada fase ini dalam perjalanan kariernya, karena ia berupaya untuk tetap menjadi pemain inti, bukan sekadar nama besar dalam skuad tim.

Oleh karena itu, kelanjutan Salem bersama Al-Hilal mungkin akan berkaitan langsung dengan seberapa besar peran yang akan diberikan tim pelatih kepadanya pada musim mendatang, lebih daripada kaitannya dengan pertimbangan lain apa pun.

Mimpi mengakhiri karier dengan seragam Al-Hilal

Meski segala hal yang berputar seputar masa depannya, keinginan pribadi Salem tampak jelas, yakni ia berharap dapat mengakhiri perjalanan sepakbolanya di dalam Al-Hilal, klub tempat ia tumbuh besar dan meraih semua pencapaiannya, untuk menuliskan akhir yang layak bagi statusnya sebagai salah satu legenda terbesar "Sang Pemimpin".

Bertahan di dalam Al-Hilal hingga pensiun merupakan skenario ideal baginya, persis seperti yang terjadi pada para legenda klub-klub besar di seluruh dunia. Namun, keinginan ini berbenturan dengan realitas persaingan serta tuntutan fase baru yang tengah dijalani tim.

Pada akhirnya, Salem Al-Dawsari dan Al-Hilal berada di persimpangan jalan; entah sang kapten akan melanjutkan perjalanan bersejarahnya sebagai pemain inti, atau perubahan teknis akan membuka pintu bagi akhir yang berbeda, yang bisa jadi menjadi babak terakhir dalam kisah salah satu sosok terbesar yang pernah mengenakan seragam biru itu.