Antara fakta dan candaan... Apakah Kokorela berencana pensiun dari kancah internasional pada usia 28 tahun?

Pemain belakang Real Madrid asal Spanyol, Marc Cucurella, memicu kekhawatiran di kalangan suporter tim nasional negaranya, setelah pernyataan yang beredar beberapa jam sebelum pertandingan final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Spanyol akan berhadapan dengan timnas Argentina, lusa Minggu, di Stadion MetLife, New Jersey, dalam pertandingan final Piala Dunia tersebut.

48 jam sebelum pertandingan, saluran televisi Spanyol “Movistar” menayangkan cuplikan video wawancara dengan Cocorela, di mana ia mengungkapkan niatnya untuk pensiun dari sepak bola tingkat internasional jika berhasil memenangkan Piala Dunia 2026.

Kokorela mengatakan terkait hal ini: “Jika saya memenangkan Piala Dunia, saya akan menghubungi Luis (de la Fuente) keesokan harinya, untuk memberitahunya bahwa saya akan pensiun dari sepak bola internasional.”

Mengenai alasan di balik keputusannya ini, bek Spanyol tersebut menjelaskan: “Setelah memenangkan gelar Piala Eropa dan Piala Dunia, saya tidak bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi.”

Saluran-saluran televisi Spanyol menayangkan cuplikan tersebut, disertai komentar yang berbunyi: “Marc, kita masih 90 menit lagi, tapi semoga saja kamu hanya bercanda.”

Cocorela akan genap berusia 28 tahun pada Rabu mendatang. Perjalanannya bersama timnas Spanyol baru dimulai lima tahun lalu, tepatnya pada 2021, sehingga ia baru tampil dalam 31 pertandingan internasional, di mana ia mencetak satu gol dan memberikan lima assist.