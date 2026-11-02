Timnas Spanyol bersiap menutup tahun yang akan dikenang sepanjang masa, setelah meraih gelar Piala Dunia untuk kali kedua dalam sejarah mereka musim panas lalu, di mana mereka akan menjalani jeda internasional terakhir pada 2026 dalam beberapa hari ke depan.

Sementara duka masih menyelimuti negara itu setelah kecelakaan kereta tragis yang terjadi pekan lalu, dan Spanyol mengenang para korbannya, mereka menjalani dua laga terakhirnya pada 2026: melawan Republik Ceko di Stadion Sparta Praha (Kamis, 12 November), dan melawan Inggris (tiga hari berselang, di Stadion Metropolitano).

Setelah meraih empat kemenangan belakangan ini, pelatih Luis de la Fuente beserta timnya berupaya mempertahankan puncak klasemen grup mereka di UEFA Nations League.

Menduduki puncak grup akan memberi mereka hak untuk memainkan laga leg kedua perempat final UEFA Nations League di kandang sendiri, dan mungkin menghindari pertemuan dengan Prancis, Portugal, serta Belanda. Laga penentu melawan Inggris akan berlangsung di Madrid.

Menurut surat kabar "Marca", daftar tim yang akan diumumkan De la Fuente pada Jumat mendatang tidak banyak menyisakan tanda tanya.

Yang semakin menambah kekuatan para juara dunia adalah apa yang mereka tunjukkan sebulan lalu: bahwa tim ini tidak membutuhkan motivasi apa pun untuk memuaskan hasrat kemenangan mereka setelah menyapu bersih Piala Dunia.

Skuad akan menampilkan wajah-wajah baru. Dua pemain yang hadir bersama tim di Piala Dunia dan absen pada jeda lalu kembali: Juan García dan Pedro Porro.

Bek sayap Tottenham itu merupakan pemain sentral di Piala Dunia, tetapi dua cedera membuatnya menepi dari lapangan sejak saat itu. Namun, ia kembali pada tanggal dua puluh empat bulan lalu, dalam kemenangan timnya atas Chelsea.

Di sisi lain, absennya Eric García dan Dani Olmo dipastikan karena cedera, dan ketidakhadiran ini membuka peluang-peluang baru.

Lini Pertahanan

Di lini pertahanan, Pubill tampil mengesankan sebagai bek kanan menghadapi Inggris dan dalam dua laga melawan Kroasia. Ini berarti, selain Fresneda (yang tampil sebagai starter melawan Ceko di Oviedo), seorang bek tengah lain dapat dipanggil untuk bergabung dengan Laporte, Cubarsí, dan Huijsen.

Di sinilah nama Jacobo Ramón menonjol. Bek tengah Como ini merupakan salah satu bintang paling menonjol di Serie A, dan juga tampil di Liga Champions bersama tim asuhan Cesc Fàbregas.

Di posisi ini, ada dua pemain lain yang dipantau dengan saksama: Javi Rodríguez yang serbabisa (Celta Vigo) dan Jon Martín yang kuat (Real Sociedad).

Perlu dicatat bahwa timnas U-21 akan menjalani dua laga persahabatan pada musim ini: pertama di Almendralejo melawan Jepang, dan kedua di Tirana, Albania.

David Gordo juga harus mempertimbangkan opsi untuk Piala Eropa U-21, mengantisipasi keengganan klub-klub asing untuk mengizinkan pemainnya tampil di turnamen tersebut, mengingat jadwalnya tidak bertepatan dengan jeda internasional FIFA.

Turnamen ini berlangsung pada periode 16 Juni hingga 3 Juli, dan undiannya akan diselenggarakan pada 26 November di Pusat Konferensi Sava di Beograd.

Lini Tengah

Salah satunya adalah Martín Zubimendi, pemain inti dalam skuad De la Fuente. Ia dan David Raya adalah dua pemain yang selalu masuk dalam setiap daftar tim sejak De la Fuente menjabat. Namun, perannya di Arsenal menurun secara signifikan.

Musim ini, menit bermainnya sangat minim, baik di liga maupun Liga Champions. Ia tampil sebagai starter dalam dua laga Piala Liga, tetapi timnya kalah pekan lalu dari Fleetwood yang bersahaja.

Sejak Maret lalu, ia hanya bermain penuh dalam satu laga: pertandingan yang menutup musim liga Arsenal, ketika tim Arteta sudah memastikan gelar Premier League dan tengah memikirkan final Liga Champions.

Adapun pemain lainnya adalah Pablo Barrios, yang bergabung dengan tim sejak dua tahun lalu, tetapi karier sepak bolanya kerap didera cedera berulang.

Barrios dianggap sebagai opsi ideal untuk menutup absennya Olmo, meski De la Fuente telah melirik Real Betis (Isco, Fornals) untuk mencari pemain yang mungkin lebih dekat ke posisi gelandang kreatif.

Daftar awal mencakup nama-nama seperti Yeremy, Pablo García, Mulero, dan lainnya.

Lini Serang

Di posisi penyerang di belakang Oyarzabal dan Ferran, De la Fuente mencari penyerang murni, seorang ujung tombak klasik.

Ia membawa Borja Iglesias ke Piala Dunia, mengandalkan Roberto Fernández, dan sebagai pilihan terakhir, memanggil Carlos Espí, yang dengan lebih banyak waktu bermain akan menjadi Joselu baru bagi pemain Real Madrid itu. Namun, ia nyaris tidak bermain.

Perubahan dalam skuad ini adalah kembalinya Samu Aghehowa. Penyerang Porto itu, meski belum bersinar bersama Spanyol, memiliki karakteristik tipe penyerang yang sangat berbeda, cocok untuk situasi darurat atau laga-laga yang terbuka dan cepat.