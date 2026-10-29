Antara Ceuta, China, dan Catalan: Bagaimana Musim Mbappe Berubah Menjadi Rangkaian Komedi Hitam?

Reaksi masih terus berdatangan setelah bintang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, terjerat dalam krisis besar dengan China, yang dampak negatifnya meluas ke banyak pihak lain.

Percikan krisis ini bermula dari sebuah wawancara, saat Mbappe mengatakan bahwa salah satu gambar satir favoritnya adalah gambar hasil editan wajahnya pada wajah seorang "diktator China", dalam isyarat yang jelas—tanpa menyebut nama—kepada mendiang pemimpin Mao Zedong.

Di sisi lain, Xavier Bosch, penulis, jurnalis, sekaligus novelis Spanyol berdarah Katalonia, menyoroti situasi Kylian Mbappe dengan menguraikan keterlibatannya dalam banyak masalah.

Bosch menulis sebuah artikel di surat kabar "Mundo Deportivo" pada hari Kamis ini, dengan judul: "Kylian Mbappe terjerat di antara krisis Ceuta, Katalonia, dan China".

Pertandingan berikutnya SAN LaLiga 10.15 RMA

Berikut teks lengkap artikel tersebut:

Betapa panjangnya rangkaian konflik diplomatik dan masalah politik yang menjerat Mbappe selama dua bulan terakhir! Dan nyaris tanpa sengaja, sebagaimana ia mencetak golnya yang terkenal di Stadion Camp Nou, pemain Prancis itu mendapati dirinya berada dalam kesulitan nyata dengan China dan sejumlah sponsor asal China.

Bukan hanya citra dan rekening banknya yang terdampak, ia juga membahayakan pendapatan besar bagi Real Madrid dan La Liga itu sendiri.

Semua itu disebabkan oleh sebuah gambar satir yang bukan ia ciptakan, melainkan ia hanya mengatakan bahwa itulah gambar yang menurutnya paling lucu. Humor terletak pada gambar itu dan pada reaksinya, tetapi yang membedakan rezim-rezim totaliter adalah bahwa mereka tidak menerima disebut totaliter, selain juga tidak memiliki selera humor.

Hingga kini, bahkan permintaan maaf cepat dari Mbappe, Real Madrid, dan Tebas belum berhasil meredakan reaksi dari China.

Namun ketika Mbappe, bersama Konate dan Vinicius, sebagian mengenakan kaus bertuliskan "Kami semua Ceuta" sebagai bentuk solidaritas dengan Ceuta, ia harus menyinggung kontroversi yang sedang berlangsung.

Ia menjelaskan bahwa dirinya merasa solider dengan rakyat Ceuta, dan bahwa ia tidak menentang mereka, melainkan hanya ingin menunjukkan dukungannya kepada para imigran yang kehilangan nyawa.

Kemudian ia memosisikan dirinya sebagai pihak yang netral, dengan menyatakan bahwa sebelum menjadi pemain sepak bola, ia adalah seorang manusia, dan bahwa ia lebih memilih untuk tidak membeda-bedakan antara berbagai bentuk penderitaan.

Di antara satu kekeliruan dan kekeliruan lainnya, Chendo (pejabat Real Madrid) memberitahunya bahwa orang-orang Katalonia dijuluki "orang Polandia", dalam sebuah pelajaran pengantar tentang kebencian terhadap orang Katalonia.

Tampaknya tahun ini akan menjadi tahun yang sibuk bagi Kylian, sebab selain tahun-tahunnya yang tanpa gelar bersama Real Madrid, Kane memenangi Ballon d'Or, dan para pendukung Bernabeu melontarkan cemoohan kepadanya saat ia melakukan kesalahan.

Seorang pemain yang mencetak 14 gol dalam 12 pertandingan, lalu mereka melontarkan cemoohan kepadanya... sungguh bahan yang empuk untuk ditertawakan!