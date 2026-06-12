Piala Dunia 2026 belum sempat benar-benar dimulai di lapangan hijau, namun sudah langsung menjadi sorotan kontroversi yang tak terduga, kali ini di luar ranah sepak bola, tepatnya setelah upacara pembukaan yang digelar di Stadion Azteca yang terkenal di ibu kota Meksiko, sebelum pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan.

Acara yang berlangsung sekitar 20 menit itu menampilkan bintang Kolombia Shakira, yang sering dikaitkan dengan acara-acara besar dalam sejarah Piala Dunia. Ia menyuguhkan penampilan musik di hadapan lebih dari 80 ribu penonton, sebuah pemandangan yang mengingatkan pada penampilannya yang terkenal pada edisi 2010.

Shakira tampil dalam acara tersebut dengan mengenakan kacamata hitam dan busana mencolok berupa setelan kuning dan rok ungu. Ia membawakan salah satu lagu tema turnamen baru bersama bintang Nigeria, Burna Boy, di tengah antusiasme besar dari penonton di tribun.

Dari tepuk tangan hingga keraguan

Namun, begitu pertunjukan berakhir, gelombang kontroversi yang tidak biasa mulai menyebar di platform media sosial, di mana beberapa pengguna meragukan identitas bintang Kolombia tersebut, dan beberapa bahkan mengklaim bahwa orang yang tampil di panggung bukanlah Shakira yang asli.

Menurut laporan jaringan RMC Prancis, komentar-komentar kontroversial pun beredar, di antaranya yang menyoroti perbedaan gerakan di atas panggung, sementara yang lain membahas perubahan tinggi badan atau penampilan secara keseluruhan, dan beberapa pengguna dengan sinis menyebutnya sebagai "versi palsu".

Seiring meningkatnya perdebatan, insiden ini menjadi bahan analisis yang luas, di mana klip video yang memperbesar adegan tersebut beredar dan dibandingkan dengan penampilan bintang internasional tersebut sebelumnya.

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"Penyelidikan" di media sosial

Di tengah kontroversi tersebut, salah satu pengikut mencoba mengakhiri spekulasi ini melalui apa yang ia sebut sebagai "penyelidikan mendalam", di mana ia menyimpulkan bahwa yang tampil di acara tersebut memang Shakira.

Analisisnya didasarkan pada detail-detail cermat, termasuk tanda di dahi yang telah ada pada sang bintang selama bertahun-tahun, serta penjelasan lain seperti penggunaan sepatu berhak tinggi yang dapat memengaruhi tinggi badan yang terlihat, serta kemungkinan perubahan penampilan secara umum seiring berjalannya waktu.

Ia juga mencatat bahwa beberapa perubahan yang diperhatikan oleh penonton mungkin terkait dengan gaya pencahayaan atau sudut pengambilan gambar, bukan karena adanya orang lain di atas panggung.

Sebelum konser, Shakira telah membagikan foto dan video dari sesi latihan persiapan melalui akun resminya, di mana ia juga terlihat mengenakan kacamata hitam, yang menambah elemen baru dalam perdebatan yang muncul kemudian.

Setelah konser berakhir, bintang Kolombia ini membagikan beberapa cuplikan melalui fitur "Story" di Instagram, dari dalam Stadion Azteca, sambil mengirimkan pesan selamat atas dimulainya turnamen, serta foto-foto di balik layar bersama sejumlah bintang yang turut berpartisipasi.