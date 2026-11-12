Bagikan Ikuti GOAL di Google

Komentator asal Aljazair, Hafid Derradji, turut masuk ke dalam perdebatan yang tengah berlangsung mengenai negara tuan rumah final Piala Dunia 2030, yang akan digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.

Iklan

Persaingan antara Maroko dan Spanyol untuk menjadi tuan rumah pertandingan final semakin memanas, bahkan para politisi dari kedua negara ikut terlibat dalam perlombaan sengit ini.

Hafiz Darraji menerbitkan sebuah artikel di surat kabar "Al-Quds Al-Arabi" yang membahas persoalan ini, di mana ia menegaskan bahwa Spanyol memiliki argumen dan kualifikasinya, namun menjadi tuan rumah bagi jumlah pertandingan terbanyak tidak serta-merta memberinya hak untuk menyelenggarakan final. Ia menambahkan bahwa Maroko memiliki proyek dan ambisinya, tetapi membangun sebuah stadion megah tidak menjamin hak tersebut.

Berikut teks lengkap artikel tersebut:

Persaingan untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 telah mengambil dimensi olahraga, politik, dan simbolis, setelah menjadi pusat pertarungan pernyataan, jaminan, dan perhitungan, yang terakhir di antaranya adalah pernyataan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, yang di dalamnya ia menegaskan bahwa Spanyol akan menjadi tuan rumah bagi jumlah pertandingan Piala Dunia terbanyak, serta menyelenggarakan pertandingan final di Stadion Santiago Bernabeu. Hal ini mengembalikan persoalan tersebut ke permukaan, dan membuka pintu pertanyaan apakah Madrid berbicara tentang data yang sudah pasti atau sekadar mengekspresikan ambisi Spanyol yang belum diputuskan oleh Federasi Sepak Bola Internasional, pada saat Maroko bertaruh pada proyek stadion besar yang dinantikan pembangunannya di kota Casablanca, dengan kapasitas mencapai 115 ribu penonton.

Pernyataan baru Sanchez dianggap sebagian pihak sebagai pesan penenang bagi opini publik, dan pengingat bagi FIFA serta Maroko bahwa Spanyol adalah pemegang bobot terbesar dalam berkas penyelenggaraan yang pada awalnya bersifat ganda, sebelum Maroko bergabung dengan persetujuan Spanyol dan Portugal.

Iklan Iklan

Meski demikian, kemitraan itu berubah menjadi persaingan untuk menjadi tuan rumah pertandingan final, dan pertaruhan atas prioritas, kedudukan internasional, pengaruh, serta relasi di dalam lembaga-lembaga sepak bola dunia, ditambah dengan kriteria kesiapan teknis, pengalaman penyelenggaraan, kapasitas daya tampung stadion, dan sejauh mana tersedia fasilitas yang mampu menampung suporter serta menyediakan keamanan yang memadai bagi mereka. Itulah kartu-kartu yang digunakan Spanyol dan Maroko dalam pertarungan mereka yang terbuka terhadap segala kemungkinan.

Topik Terkait

Final Piala Dunia 2030 telah berubah menjadi persoalan yang melampaui sepak bola, menjadi persaingan atas pengaruh dan citra internasional, dan perhitungan politik pun masuk ke dalam jalur persaingan olahraga untuk menjadi tuan rumah final. Seandainya Maroko memenangkannya, dampaknya akan besar terhadap opini publik Spanyol setelah jaminan-jaminan Sanchez.

Pada saat itu Maroko akan mencapai pencapaian besar yang menjadi puncak dari jalur investasi panjang dalam infrastruktur olahraga, setelah keberhasilan yang diraihnya dalam menyelenggarakan banyak ajang olahraga. Adapun jika Spanyol yang menang, maka itu akan menjadi kemenangan bagi logika historis dan penyelenggaraan Spanyol yang merupakan asal dan dasar dalam berkas bersama tersebut, mengingat Spanyol adalah pemrakarsa penyelenggaraan bersama dengan Portugal lebih dahulu, kemudian Maroko yang bergabung dengan keduanya atas inisiatif Gianni Infantino.

Iklan

FIFA sebelumnya telah membantah adanya kesepakatan atau janji untuk memberikan Maroko atau Spanyol kehormatan menyelenggarakan final, dan menegaskan bahwa keputusan akan diambil pada waktu yang tepat berdasarkan data teknis murni, jauh dari harapan dan pernyataan di sana-sini.

FIFA hanya menegaskan bahwa Spanyol, Portugal, dan Maroko akan menjadi tuan rumah 101 pertandingan, sementara tiga pertandingan perayaan akan digelar di Amerika Selatan dalam rangka seabad Piala Dunia. Hal ini menegaskan bahwa Piala Dunia 2030 bukan sekadar turnamen yang menyatukan tiga negara, melainkan sebuah peristiwa bersejarah yang luar biasa yang bertepatan dengan 100 tahun Piala Dunia pertama.

Iklan

"Final lebih dari sekadar 90 menit"

Oleh karena itu, pertandingan final akan menjadi lebih dari sekadar 90 menit untuk menentukan juara. Ia akan menjadi etalase simbolis bagi negara, kota, dan stadion yang menjadi tuan rumahnya.

Spanyol memiliki argumen dan kualifikasinya, namun menjadi tuan rumah bagi jumlah pertandingan terbanyak tidak serta-merta memberinya hak untuk menyelenggarakan final. Maroko pun memiliki proyek dan ambisinya, tetapi membangun sebuah stadion megah tidak menjamin hak tersebut, sehingga keputusan pada akhirnya tetap berada di tangan FIFA, dan tidak bergantung pada jaminan pejabat ini atau pernyataan pejabat itu.

Iklan

Jadi, apakah final Piala Dunia akan menjadi hadiah bagi Spanyol atas sejarah sepak bolanya dan pengalaman penyelenggaraannya, ataukah puncak dari ambisi Maroko dan proyek olahraganya yang megah? Ataukah FIFA akan mengejutkan semua orang dengan kriteria yang berbeda?

Adapun pertanyaan yang mengemuka dengan kuat bukanlah tentang siapa yang layak atas final dalam retorika media, melainkan siapa yang mampu menyajikan berkas yang paling meyakinkan sesuai dengan kriteria yang akan diterapkan oleh Federasi Internasional.

Iklan

Yang mengherankan dalam persoalan ini adalah bahwa Alberto Nunez Feijoo, pemimpin Partai Rakyat oposisi di Spanyol, melontarkan gagasan kontroversial yang menyatakan bahwa Spanyol akan sepenuhnya menarik diri dari penyelenggaraan turnamen jika Federasi Internasional menolak memberinya hak menjadi tuan rumah pertandingan final, dalam upaya meningkatkan eskalasi sikap Spanyol yang tampak lebih keras dan lebih berpegang teguh pada penyelenggaraan final dibandingkan pihak Maroko yang lebih memilih untuk fokus mempercepat penyelesaian stadion yang dengannya ia memikat FIFA dan dunia seluruhnya, sementara Infantino terus memainkan kartu final dalam kampanye pemilihannya untuk masa jabatan baru.