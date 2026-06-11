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Al Ahli v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Antara Al-Owais dan Al-Aqidi... Donis Memilih Kiper Timnas Arab Saudi untuk Laga Melawan Uruguay

Saudi Arabia vs Uruguay
Saudi Arabia
Uruguay
World Cup
M. Al Owais
N. Alaqidi
G. Donis
Arab Saudi
Uruguay
AS
Yunani

Siapa yang akan menjaga gawang "Al-Akhdar" di Piala Dunia?

Pelatih tim nasional Arab Saudi asal Yunani, Giorgos Donis, telah hampir pasti menentukan kiper yang akan menjaga gawang "Al-Akhdar" saat menghadapi Uruguay di Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi akan berhadapan dengan timnas Uruguay, dini hari Selasa mendatang, di Stadion Hard Rock di kota Miami, Amerika Serikat, pada pertandingan pertama Grup 8 di putaran final Piala Dunia 2026.

Surat kabar "Al-Youm" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Donis telah memutuskan untuk memulai pertandingan dengan Muhammad Al-Owais sebagai penjaga gawang, meskipun Nawaf Al-Aqidi telah pulih dari cedera yang membuatnya absen dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pilihan ini diambil karena Al-Owais telah bermain dalam tiga pertandingan persahabatan terakhir, yang membuatnya lebih siap untuk berpartisipasi di Piala Dunia dibandingkan Al-Aqidi.

Selain itu, staf teknis menolak mengambil risiko dengan kiper Nawaf Al-Aqidi, setelah ia absen dari tim nasional dalam tiga pertandingan terakhir karena cedera, demi menghindari kambuhnya cedera tersebut di Piala Dunia.

World Cup
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Saudi Arabia
KSA
Uruguay crest
Uruguay
URU

Al-Aqidi sebelumnya merupakan kiper utama timnas Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, namun penurunan performanya dan kesalahan berulang membuat Mohammed Al-Owais kembali masuk ke skuad "Al-Akhdar" sejak Maret lalu.

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