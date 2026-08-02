Masa depan Firas Al-Buraikan berubah menjadi salah satu berkas paling panas di dalam tubuh Al-Ahli Saudi, bukan karena keinginan sang pemain untuk pergi, melainkan karena kondisi yang mengelilingi klub saat ini, yang bisa menjadikan salah satu bintang terpentingnya sebagai target menggiurkan bagi para pesaing kapan saja.

Selama periode bursa transfer musim dingin lalu, nama Al-Buraikan sempat ditawarkan kepada Al-Hilal Saudi, namun manajemen sang pemuncak lebih memilih untuk tidak masuk ke dalam kesepakatan tersebut saat itu karena tidak tersedianya anggaran yang dibutuhkan, meski sejumlah pejabat yakin dengan kemampuan penyerang Al-Ahli tersebut.

Baca juga: Transfer menggemparkan, apakah Mohamed Salah menuju Atletico Madrid?

Klausul penalti mengubah persamaan

Firas Al-Buraikan memiliki klausul penalti dalam kontraknya yang mencapai 45 juta riyal, sebuah angka yang tampaknya tidak mustahil bagi klub-klub yang memiliki kekuatan finansial besar, terutama jika mereka melihat bahwa sang pemain merupakan tambahan teknis yang sesungguhnya bagi proyek mereka.

Dengan kabar yang beredar saat ini seputar kemungkinan Al-Hilal kembali bergerak, di samping ketertarikan Al-Qadisiyah, berkas Al-Buraikan bisa berubah menjadi salah satu judul paling menonjol dalam bursa transfer jika ada klub yang memutuskan untuk membayar nilai klausul penalti tersebut.

Al-Ahli dituntut bergerak

Masalah bagi Al-Ahli tidak terletak pada adanya ketertarikan terhadap sang pemain, karena hal itu wajar terjadi pada bintang mana pun yang sedang bersinar, tetapi krisis yang sebenarnya berupa ketidakstabilan yang tengah dialami klub belakangan ini, baik pada level staf teknis maupun suasana manajerial, yang bisa memberikan peluang bagi klub-klub lain untuk mencoba memanfaatkan situasi.

Karena itu, manajemen Al-Ahli dituntut untuk segera menutup berkas ini, baik dengan memperbarui kepercayaan terhadap sang pemain dan memberinya peran yang lebih besar dalam proyek baru, maupun dengan menegaskan keteguhan mereka mempertahankannya secara jelas, karena berlanjutnya ketidakpastian akan menjadikan Al-Buraikan bagaikan bom waktu yang bisa meledak kapan saja, terutama dengan mendekatnya dimulainya musim baru.