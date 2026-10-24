ANSA - AC Milan, Cardinale tetap dekat dengan tim bahkan saat laga tandang, meski khawatir dan kecewa karena AC Milan seharusnya menang, termasuk di Liga Europa

(ANSA) - MILAN, 24 OKT- RubenAmorim merasakan kesendirian setelah keterpurukan di Liga Europa, Gerry Cardinale tidak puas dan skuad dilanda cedera menjelang lawatan ke Udine. Itulah gambaran Milan yang tampaknya belum mampu bangkit setelah lawatan nahas ke Inggris menghadapi Bournemouth yang tidak terlalu tangguh.

Pertandingan itu benar-benar patut dilupakan, ternoda oleh kartu merah Maignan dan polemik setelahnya. Terlepas dari tanggung jawab masing-masing individu, kekalahan dan kesalahan Amorim tetap menjadi persoalan dalam upayanya mencari keseimbangan dan stabilitas yang tampaknya sulit ditemukan. Milan kebingungan dan kehilangan arah di tengah eksperimen yang kurang berhasil serta susunan tim yang belum juga tepat. Sang pemilik tetap mendampingi tim, termasuk dalam laga tandang, meski ia khawatir dan kecewa karena Milan seharusnya mampu tampil cemerlang dan menang, termasuk di Liga Europa.





Untuk saat ini, posisi Amorim sebagai pelatih masih aman, tetapi lawatan ke Inggris menjadi peringatan baginya. Sang pelatih, yang mengaku menyadari kesulitan yang dihadapi dan perlunya mengulur waktu, mulai kehilangan dukungan. Besok di Udine, Milan tidak boleh melakukan kesalahan lagi. Milan terpaut empat poin dari Inter dan Lazio, sementara lawan mereka baru mengumpulkan empat poin sejauh ini dan tengah berada dalam situasi sulit. Ada jarak yang sangat besar antara kedua tim, tetapi ketidakpastian masih menyelimuti laga dan tidak ada yang bisa dianggap pasti.

Suasana di sekitar Milan tidak positif dan Amorim harus menghitung pemain yang cedera: tidak tanggung-tanggung, Adrien Rabiot, Diego Moreira, dan Mario Gila harus absen. Ketiganya menambah daftar pemain yang sudah lebih dulu tidak tersedia, yakni Saelemaekers, Terracciano, Gabbia, dan Chukwueze. Rabiot mengalami kelelahan otot betis kanan, Moreira kelelahan otot fleksor kiri, sedangkan Gila mengalami peradangan akibat beban berlebih pada pergelangan kaki kiri. Karena itu, tidak satu pun dari mereka akan masuk skuad untuk pertandingan besok pukul 20.45 di Bluenergy Stadium. Untuk mengatasi situasi yang nyaris menjadi bencana ini, pada awal pekan yang akan diisi tiga pertandingan, termasuk derbi Sabtu depan, Amorim terpaksa memanggil lima pemain muda dari Milan Futuro: Menon, Perera, Vos, Ossola, dan Cissé.

Pertandingan berikutnya UDI Serie A 15.45 MIL

Susunan pemain tampaknya tak punya banyak pilihan, dengan Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi, Musah, Modric, Loftus-Cheek, Hutchinson, Ramos, dan Pulisic. Harapan besar tertuju kepada Modric, salah satu dari sedikit sosok yang mampu membawa tim keluar dari keterpurukan saat ini, baik di dalam maupun di luar lapangan. Milan harus menang sekarang, tanpa memikirkan bursa transfer mendatang, meski mereka juga perlu bertindak di sana untuk mencoba mengatasi masalah. Namun, Milan tidak boleh membuang poin dalam kompetisi yang sengit dan sulit ini, ataupun meremehkan Liga Europa, pintu menuju panggung besar sepak bola Eropa. Dalam hal ini, pelajaran dari Mourinho tetap relevan: ia dua kali mengangkat trofi Liga Europa karena pada akhirnya semua gelar berarti. (ANSA).