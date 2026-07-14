Anouar El Azzouzi tidak akan bermain di Eredivisie, melainkan akan berkarier di liga papan atas

Anouar El Azzouzi telah menandatangani kontrak selama tiga tahun dengan Frosinone, demikian diumumkan klub Italia tersebut melalui saluran resminya.

Gelandang berusia 25 tahun asal Veenendaal ini lebih memilih petualangan di Serie A daripada kembali ke VriendenLoterij Eredivisie.

El Azzouzi bisa direkrut secara gratis setelah Fortuna Düsseldorf terdegradasi. Setahun yang lalu, klub asal Jerman tersebut masih membayar 1,5 juta euro kepada PEC Zwolle.

Secara total, El Azzouzi telah tampil dalam 31 pertandingan resmi bersama Fortuna Düsseldorf. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak dua gol dan satu assist.

Dengan kepindahannya ke Frosinone, El Azzouzi akan bermain di kompetisi yang sama dengan saudara kembarnya. Pemain timnas Maroko, Oussama El Azzouzi, terikat kontrak dengan Bologna, yang meminjamkannya ke Auxerre musim lalu.

Frosinone finis di posisi kedua di Serie B musim lalu dan kini akan bermain di kasta tertinggi.

El Azzouzi mengikuti jejak Rai Vloet. Gelandang yang banyak dibicarakan itu bermain selama setengah tahun untuk klub Italia tersebut.