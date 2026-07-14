Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Anouar El AzzouziImago
Wessel Antes

Diterjemahkan oleh

Anouar El Azzouzi tidak akan bermain di Eredivisie, melainkan akan berkarier di liga papan atas

Transfers
Fortuna Duesseldorf
Frosinone
A. El Azzouzi

Anouar El Azzouzi telah menandatangani kontrak selama tiga tahun dengan Frosinone, demikian diumumkan klub Italia tersebut melalui saluran resminya.

Gelandang berusia 25 tahun asal Veenendaal ini lebih memilih petualangan di Serie A daripada kembali ke VriendenLoterij Eredivisie.

El Azzouzi bisa direkrut secara gratis setelah Fortuna Düsseldorf terdegradasi. Setahun yang lalu, klub asal Jerman tersebut masih membayar 1,5 juta euro kepada PEC Zwolle.

Secara total, El Azzouzi telah tampil dalam 31 pertandingan resmi bersama Fortuna Düsseldorf. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak dua gol dan satu assist.

Club Friendlies
LASK crest
LASK
LAS
Fortuna Duesseldorf crest
Fortuna Duesseldorf
F95
Club Friendlies
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Sambenedettese crest
Sambenedettese
SAM

Dengan kepindahannya ke Frosinone, El Azzouzi akan bermain di kompetisi yang sama dengan saudara kembarnya. Pemain timnas Maroko, Oussama El Azzouzi, terikat kontrak dengan Bologna, yang meminjamkannya ke Auxerre musim lalu.

Frosinone finis di posisi kedua di Serie B musim lalu dan kini akan bermain di kasta tertinggi.

El Azzouzi mengikuti jejak Rai Vloet. Gelandang yang banyak dibicarakan itu bermain selama setengah tahun untuk klub Italia tersebut.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google