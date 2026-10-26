Jermaine Pennant, mantan pemain Liverpool dan Arsenal, mengalami serangan hebat dari seekor anjing saat berjalan-jalan di London utara, yang mengakibatkan empat gigitan di kaki kanannya dan harus menjalani lebih dari 50 jahitan.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", insiden itu terjadi saat Pennant, yang berusia 43 tahun, sedang berjalan-jalan ditemani anjingnya "King", yang berasal dari ras Akita Amerika, ketika ia berpapasan dengan seekor anjing dari ras Gembala Jerman.

Pertemuan itu dengan cepat berubah menjadi konfrontasi hebat, setelah anjing lainnya menyerang anjing milik mantan pemain tersebut, yang kemudian turun tangan untuk melindunginya, sebelum ia sendiri menjadi sasaran serangan.

Pennant menggambarkan insiden itu sebagai pengalaman yang mengerikan, dengan mengatakan: "Hal itu benar-benar menakutkan. Anjing lainnya menyerang King, jadi saya turun tangan untuk melindunginya."

Ia menambahkan bahwa setelah itu ia menyadari bahwa anjing tersebut menyerang dirinya secara langsung, menjelaskan bahwa ia terjatuh ke tanah sementara anjing itu menggigit kakinya dengan mulutnya selama tidak kurang dari 5 detik.

Mantan pemain itu menyoroti kuatnya gigitan tersebut, mengatakan bahwa ia merasakan tekanan yang luar biasa, merujuk pada kekuatan besar yang ia alami selama serangan itu.

Anjingnya turun tangan untuk melindunginya

Pennant menjelaskan bahwa anjingnya "King" turun tangan untuk membelanya, sebelum kedua anjing itu bergulat dengan ganas, menegaskan bahwa sahabatnya tetap berada di sisinya sampai bantuan datang.

Kedua anjing itu dalam keadaan lepas saat insiden terjadi, sementara kekasihnya, Mimi Montgomery, yang telah menjalin hubungan dengannya sejak dua tahun lalu, mengatur pemindahannya ke unit gawat darurat melalui taksi menggunakan aplikasi "Uber".

Pennant menjalani perawatan di rumah sakit, di mana para dokter menangani 4 luka akibat gigitan di kaki kanannya. Ia berada di sana dari hari Jumat hingga Sabtu, dan juga diberitahu kemungkinan ia membutuhkan operasi plastik karena salah satu luka besar yang dideritanya.

Meski bahaya yang ia alami, Pennant memutuskan untuk tidak melaporkan kejadian itu ke polisi, dengan mengatakan: "Ini hal yang mungkin terjadi. Saya baik-baik saja, dan anjingnya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja."

Perjalanan karier Pennant di Liga Inggris

Pennant menjalani 231 pertandingan di Liga Primer Inggris sepanjang kariernya sebagai pemain profesional, 12 di antaranya mengenakan kostum Arsenal dan 55 pertandingan bersama Liverpool, selain pengalamannya bersama Leeds United, Birmingham City, Portsmouth, dan Stoke City.

Pemain Inggris itu mengakhiri karier sepak bolanya pada 2018, setelah bermain untuk sejumlah klub terkemuka di sepak bola Inggris.

50 jahitan dan operasi plastik: mantan pemain Liverpool mengalami serangan mengerikan dari seekor anjing!