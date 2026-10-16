Anjing gila tanpa vaksinasi: bintang Real Madrid diadili setelah serangan berdarah terhadap anak di bawah umur

Dalam sebuah peristiwa aneh yang membuat salah satu bintang Real Madrid harus menghadapi pengadilan Spanyol, Pengadilan Pidana Madrid menetapkan 21 Desember sebagai tanggal dimulainya persidangan bek Prancis Ferland Mendy, atas tuduhan menyebabkan serangan berdarah yang dilakukan anjing-anjingnya terhadap seorang anak di bawah umur berusia 17 tahun.

Kejaksaan menuntut denda sebesar 1.200 euro kepada bek Los Blancos tersebut, ditambah ganti rugi kepada para korban sebesar 5.700 euro.

Menurut perintah prosedural yang dikeluarkan pada 1 Oktober, sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol "Sport", sidang akan digelar di gedung pengadilan yang berlokasi di Jalan Julian Camarillo, Madrid, dengan memanggil semua pihak terkait, yaitu Mendy, para saksi, para ahli, dan para korban, di mana pemain tersebut akan memberikan kesaksiannya dengan bantuan seorang penerjemah bahasa Prancis.

Kisah 4 anjing yang lepas dan akhir yang tragis

Rincian insiden mengerikan itu bermula pada sore hari 4 Januari 2023, ketika empat anjing milik Mendy lepas dari rumahnya di Alcobendas, setelah ia lalai menutup gerbang dengan rapat.

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Begitu tiba di sebuah kawasan permukiman, salah satu anjing mendekati seorang perempuan yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya dan menyerang anjing tersebut dengan brutal, menimbulkan luka berat yang pada akhirnya membuat dokter hewan harus melakukan eutanasia.

Tragedi tidak berhenti di situ. Ketika seorang remaja berusia 17 tahun yang juga sedang berjalan-jalan dengan anjingnya melihat apa yang terjadi, ia bergegas menolong perempuan itu, dan justru menjadi korban berikutnya.

Remaja tersebut mengalami gigitan kuat dari anjing itu di kaki kirinya, yang menyebabkan empat bekas luka dengan diameter sebagian mencapai dua sentimeter, dan ia menjalani operasi bedah yang membutuhkan waktu 30 hari untuk sembuh.

Anjingnya pun tidak luput dari serangan tersebut, karena mengalami gigitan di leher dan dada, ditambah satu giginya tanggal, sehingga memerlukan tindakan bedah darurat.

Kelalaian berat dan anjing tanpa vaksinasi

Kejaksaan secara tegas mendakwa Mendy atas kelalaian, dengan menegaskan bahwa ia "lalai memberikan kehati-hatian yang semestinya, dan tidak mengambil langkah pencegahan yang diharapkan dari seseorang yang cermat dalam memelihara hewan berukuran besar, yaitu dengan tidak memastikan gerbang tertutup rapat setelah kendaraan masuk".

Kejaksaan menambahkan bahwa kelalaian ini "menyebabkan anjing-anjing itu lepas dari kandang dan berkeliaran bebas di jalan untuk jangka waktu yang tidak diketahui, sehingga menciptakan situasi berbahaya bagi orang-orang dan hewan lain".

Penyelidikan juga mengungkap kejutan lain, yaitu bahwa keempat anjing pemain tersebut "tidak dilengkapi cip identifikasi elektronik, tidak memiliki asuransi tanggung jawab yang bersifat wajib, dan belum menerima vaksinasi rabies".

Hakim Alcobendas yang melimpahkan Mendy ke persidangan telah memanggil sebagai saksi remaja yang terluka, ayahnya yang merupakan pemilik anjing yang terluka, dan pemilik anjing yang dieutanasia, selain para petugas polisi Alcobendas yang menangani peristiwa tersebut.



