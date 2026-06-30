Anis Hadj Moussa ingin hengkang dari Feyenoord untuk bergabung dengan Premier League dan sedang melakukan pembicaraan dengan dua klub

Anis Hadj Moussa bertekad untuk pindah ke Liga Premier, demikian dilaporkan Sky Sports. Aston Villa dan Newcastle United dikabarkan menjadi kandidat utama saat ini untuk merekrut pemain sayap berusia 24 tahun dari Feyenoord tersebut.

Saat ini, Hadj Moussa sedang berlaga bersama timnas Aljazair di Piala Dunia, namun sangat mungkin bahwa ia telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk Feyenoord.

Pemain kidal ini terikat kontrak di De Kuip hingga pertengahan 2030, namun mengingat meningkatnya minat dari berbagai pihak, tampaknya ia hampir mustahil untuk dipertahankan.

Hadj Moussa diminati oleh berbagai klub papan atas dari Arab Saudi, namun ia sendiri berharap bisa pindah ke Inggris.

Bahkan dikabarkan sudah ada pembicaraan dengan Aston Villa dan Newcastle United. Feyenoord dilaporkan menargetkan biaya transfer setidaknya 35 juta euro.

Hadj Moussa menjalani musim yang luar biasa bersama Feyenoord dan berhasil menarik perhatian banyak pihak. Di VriendenLoterij Eredivisie, ia mencetak sebelas gol dan tujuh assist dalam tiga puluh pertandingan.

Di semua kompetisi, Hadj Moussa mencetak empat belas gol dan tujuh assist dalam empat puluh pertandingan resmi. Musim lalu, ia tampil gemilang dalam beberapa pertandingan di Liga Champions.