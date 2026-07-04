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Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Wessel Antes

Diterjemahkan oleh

Anis Hadj Moussa (Feyenoord) mendapat kabar baik meski timnya tersingkir dari Piala Dunia

Algeria
Feyenoord
R. Mahrez
A. Hadj Moussa
World Cup

Riyad Mahrez telah memainkan pertandingan terakhirnya sebagai pemain tim nasional Aljazair. Hal itu diumumkan oleh penyerang berusia 35 tahun tersebut setelah timnya tersingkir dari Piala Dunia setelah kalah 2-0 dari Swiss.

Secara total, Mahrez telah tampil dalam 119 pertandingan internasional mewakili Aljazair. Dalam penampilannya tersebut, ia mencetak 40 gol dan memberikan 45 assist.

Sebagai pemain timnas, Mahrez meraih berbagai penghargaan. Puncak kariernya adalah saat Aljazair menjuarai Piala Afrika pada tahun 2019.

Pada tahun 2016, Mahrez dinobatkan sebagai Pemain Sepak Bola Afrika Terbaik Tahun Ini. Di tingkat nasional, ia telah memenangkan penghargaan tersebut beberapa kali.

Mahrez mengakhiri kariernya setelah Piala Dunia yang agak mengecewakan. Setelah kemenangan dalam laga persahabatan melawan Belanda, harapan di negara Afrika tersebut sangat tinggi.

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Bagi pemain Feyenoord, Anis Hadj Moussa, ini merupakan kabar baik. Baginya, jalan kini terbuka untuk menggantikan pesaing utamanya dalam sepuluh tahun ke depan.

Di level klub, Mahrez kemungkinan besar masih akan terus bermain untuk sementara waktu. Ia masih terikat kontrak dengan klub Saudi Al-Ahli hingga pertengahan 2027.

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