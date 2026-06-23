Aljazair berhasil mengalahkan Yordania pada Selasa pagi dengan skor 1-2. Pemain Feyenoord, Anis Hadj Moussa, yang masuk sebagai pemain pengganti, berperan penting bagi Les Fennecs.

Di timnas Aljazair, Hadj Moussa harus puas duduk di bangku cadangan. Saat melawan Argentina (kalah 3-0), ia masih diturunkan sebagai starter, tetapi kali ini pemain bintang Riyad Mahrez yang menjadi starter. Ramiz Zerrouki, yang juga terikat kontrak di De Kuip, justru mendapat tempat di starting line-up.

Setelah tim Aljazair gagal mencetak gol, Yordania justru mencetak gol di sisi lain. Pada menit ke-36, tim yang menduduki peringkat ke-63 dalam daftar peringkat dunia FIFA itu secara mengejutkan memimpin.

Nizar Al-Rashdan, yang bermain untuk Qatar SC di level klub, melepaskan tendangan dengan bagian luar kakinya yang melewati kiper Luca Zidane: 0-1. Ketinggalan ini pada babak pertama menjadi pukulan telak bagi Zerrouki. Gelandang Lille, Nabil Bentaleb, masuk menggantikannya.

Dipimpin oleh Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Aljazair semakin berbahaya. Tepat sebelum jeda minum kedua, hal itu berbuah gol penyama kedudukan. Nadhir Benbouali menyundul tendangan sudut ke sudut kiri bawah gawang: 1-1.

Setelah jeda minum, Hadj Moussa masuk menggantikan Mahrez. Gol 1-2 Aljazair tercipta dari tendangan sudut yang dieksekusi pemain Feyenoord tersebut.

Umpan silang yang akurat mendarat di kepala Ramy Bensebaini, yang kemudian menyundul bola ke depan sehingga memungkinkan Amine Gouiri untuk memberikan sentuhan terakhir: 1-2. Dengan demikian, Aljazair meraih poin pertamanya di Piala Dunia ini.