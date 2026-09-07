Anis Hadj Moussa ikut dibawa bersama skuad Feyenoord ke Barcelona untuk duel Liga Champions melawan FC Barcelona. Hal itu dilaporkan RTV Rijnmond pada Senin.

Dalam beberapa hari terakhir, Hadj Moussa tampak menuju Ittihad Club dari Arab Saudi. Salah satu dampaknya, ia juga absen dari skuad untuk duel liga melawan NEC pada Sabtu (menang 3-1).

Feyenoord dan Ittihad bahkan telah mencapai kesepakatan lisan mengenai transfer senilai minimal 40 juta euro. Hanya formalitas terakhir yang masih harus diselesaikan.

Namun, pada Minggu malam terungkap bahwa kesepakatan itu batal terlaksana. Ittihad tidak bisa memenuhi jaminan bank yang diminta Feyenoord.

Feyenoord menginginkan kepastian finansial sebelum pada akhirnya memberi lampu hijau untuk transfer bernilai jutaan euro itu. Menurut kabar, Ittihad Club menolak memberikan jaminan tersebut. Karena itu, tidak ada tes medis dan Hadj Moussa pun tidak berangkat ke Riyadh.

Hadj Moussa sendiri tampak sangat kecewa dengan transfer yang gagal itu. Pada Minggu, ia mengganti foto profilnya di Instagram menjadi gambar dirinya yang tampak sedang menggunakan masker oksigen. Mungkin dengan itu ia ingin menunjukkan perasaannya setelah kepindahannya ke Arab Saudi gagal terwujud.

Namun, pelatih Giovanni van Bronckhorst kini memutuskan untuk tetap membawa Hadj Moussa ke Barcelona. Pada Rabu pukul 18.45, Feyenoord akan memainkan pertandingan Liga Champions melawan FC Barcelona di kota tersebut.

Hadj Moussa sendiri kini juga ingin menutup persoalan itu, demikian diketahui RTV Rijnmond. Menurut media tersebut, ia kini telah berbicara kepada skuad klub Rotterdam itu mengenai peristiwa akhir pekan lalu dan kini ingin fokus pada Feyenoord.