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Angka yang tidak membanggakan: mimpi buruk yang menghantui Antony sebelum laga melawan Barcelona

Antony
Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
LaLiga
Brasil
Spanyol
Yordania
Irak
Aljazair

Statistik mengejutkan dan perburuan tanpa akhir!

Semua mata tertuju ke Stadion La Cartuja, yang menjadi tuan rumah duel kuat dan menarik antara Real Betis dan Barcelona dalam pekan kesembilan Liga Spanyol. Laga ini mempertemukan ambisi tuan rumah untuk melanjutkan persaingan di papan atas dengan keinginan tim Catalan memperkuat posisinya di puncak klasemen.

Menjelang pertandingan yang dinanti tersebut, jaringan statistik "WhoScored" menyoroti catatan negatif yang membayangi bintang Real Betis asal Brasil, Antony, setelah ia melepaskan 32 tembakan tanpa berhasil mencetak satu gol pun di Liga Spanyol musim ini. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di antara seluruh pemain di lima liga besar Eropa.

Real Betis menempati peringkat ketiga di klasemen LaLiga dengan 19 poin, sementara Barcelona memimpin sendiri di puncak dengan koleksi 24 poin, sehingga laga ini memiliki arti besar dalam perebutan posisi teratas.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
8611188+1019
M
M
M
M
K
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
M
S
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
M
K
M
M
K
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
S
K
M
M
S
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
M
M
K
M
S
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
K
S
K
K
M
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
S
K
S
K
S
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
S
M
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
K
M
M
K
K
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
S
K
K
M
S
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
K
M
K
S
S
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
S
K
K
M
K
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
K
S
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
S
S
K
K
S
18
ElcheElcheELC
81341117-66
S
M
K
S
K
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
S
K
M
K
K
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
S
K
K
S
S
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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