Semua mata tertuju ke Stadion La Cartuja, yang menjadi tuan rumah duel kuat dan menarik antara Real Betis dan Barcelona dalam pekan kesembilan Liga Spanyol. Laga ini mempertemukan ambisi tuan rumah untuk melanjutkan persaingan di papan atas dengan keinginan tim Catalan memperkuat posisinya di puncak klasemen.

Menjelang pertandingan yang dinanti tersebut, jaringan statistik "WhoScored" menyoroti catatan negatif yang membayangi bintang Real Betis asal Brasil, Antony, setelah ia melepaskan 32 tembakan tanpa berhasil mencetak satu gol pun di Liga Spanyol musim ini. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di antara seluruh pemain di lima liga besar Eropa.

Real Betis menempati peringkat ketiga di klasemen LaLiga dengan 19 poin, sementara Barcelona memimpin sendiri di puncak dengan koleksi 24 poin, sehingga laga ini memiliki arti besar dalam perebutan posisi teratas.