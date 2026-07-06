Angka yang mengerikan... Harry Kane mengancam Norwegia menjelang laga perempat final Piala Dunia

Harry Kane, bintang Bayern Munich dan tim nasional Inggris, terus mencatatkan rekor luar biasa di Piala Dunia 2026, setelah memimpin The Three Lions meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Meksiko di babak 16 besar, dengan mencetak satu gol dan memberikan satu assist dalam malam gemilang lainnya.

Jaringan statistik sepak bola “Opta” mengungkapkan bahwa Kane telah meningkatkan total kontribusinya menjadi 81 gol dan assist dalam hanya 63 pertandingan bersama klub dan tim nasional selama musim 2025-2026.

Jaringan tersebut mencatat bahwa kapten Inggris itu telah mencetak 73 gol dan memberikan 8 assist di semua kompetisi musim ini, menegaskan bahwa ia sedang menjalani periode produktivitas gol terbaiknya sepanjang karier.

Kontribusi ke-81 tersebut tercipta dalam kemenangan dramatis atas Meksiko di Stadion Azteca, di mana Kane mencetak satu gol dan memberikan satu assist, sehingga membawa The Three Lions melaju ke perempat final.

Angka ini luar biasa dalam segala hal; rata-rata kontribusi Kane mencapai 1,28 per pertandingan, yang menempatkannya di puncak daftar bintang dunia musim ini.

Dengan kemenangan ini, Inggris melanjutkan perjalanannya di Piala Dunia 2026, sementara Kane terus memecahkan rekor dan menulis babak baru dalam karier legendarisnya.

Perhatian kini tertuju pada pertandingan seru di perempat final Piala Dunia 2026, di mana timnas Inggris akan berhadapan dengan Norwegia setelah berhasil mengalahkan Meksiko 3-2 di Stadion Azteca dalam skenario yang dramatis.