Bintang Portugal Cristiano Ronaldo terus mencuri perhatian di Piala Dunia 2026, namun kali ini melalui catatan statistik yang kurang menguntungkan, setelah ia memuncaki daftar bersejarah yang diungkap oleh jaringan "Opta" yang berspesialisasi dalam statistik sepak bola.

Ronaldo akan bermain bersama Portugal melawan Spanyol, Senin malam ini, dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia Amerika.

Menurut jaringan "Opta", Ronaldo kini menjadi pemain dengan tembakan terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia tanpa menciptakan satu pun peluang gol bagi rekan setimnya, sejak pencatatan data semacam ini dimulai pada tahun 1966.

Kapten timnas Portugal ini telah melepaskan 17 tembakan selama Piala Dunia 2026, tanpa berhasil menciptakan satu pun peluang bagi rekan setimnya, sehingga memuncaki daftar historis tersebut dan melampaui semua pemain yang mendahuluinya dalam indikator ini.

Baca juga.. Liga Roshen Memimpin Daftar Arab di Piala Dunia dengan Rekor Sejarah

Pemain Spanyol Alberto García Aspe menempati posisi kedua setelah melepaskan 15 tembakan tanpa menciptakan peluang apa pun selama Piala Dunia 1998, sementara pemain Polandia Jerzy Gorgon dan pemain Afrika Selatan Katlego Mvila menempati posisi ketiga dengan masing-masing 13 tembakan pada edisi 1974 dan 2010.

Pemain Rusia Denis Cheryshev juga masuk dalam daftar ini setelah melepaskan 13 tembakan tanpa menciptakan peluang apa pun selama partisipasinya di Piala Dunia 2018.

Angka ini mencerminkan ketergantungan Portugal yang besar pada Ronaldo dalam menyelesaikan serangan di dalam kotak penalti, karena kapten “Brasil Eropa” ini tetap menjadi pilihan utama untuk menembak setiap kali ada peluang, yang menjelaskan tingginya jumlah percobaannya ke gawang dibandingkan kontribusinya dalam menciptakan peluang.

Ronaldo terus mencatatkan angka gol yang mengesankan di edisi kali ini, setelah mencetak 3 gol hingga saat ini, serta menambah koleksi golnya menjadi 11 gol sepanjang kariernya di Piala Dunia, sehingga tetap menjadi salah satu bintang terkemuka dan paling berpengaruh dalam sejarah turnamen ini.