Angka yang mengejutkan: "Opta" memperkirakan peluang Mesir untuk mengalahkan Argentina

Perusahaan "Opta" yang berspesialisasi dalam statistik olahraga telah merilis prediksinya terkait pertandingan antara Mesir dan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026, dengan memperkirakan Argentina akan menang dengan peluang 79,7% dibandingkan 20,3% untuk Mesir.

Perkiraan tersebut menetapkan peluang timnas Mesir untuk mencapai babak semifinal sebesar 7,4%, sementara kemungkinan mencapai final menyusut menjadi 2,1%, dan peluang meraih gelar juara tidak melebihi 0,5%, sehingga Mesir menempati peringkat kedua dari bawah secara global, hanya unggul atas Kanada yang mencatat persentase 0,3%.

Tim Firaun akan menjalani penampilan pertama mereka di babak 16 besar sepanjang sejarah setelah menyingkirkan Australia melalui adu penalti, dan akan menghadapi juara bertahan yang juga mengalami kesulitan melawan Cape Verde dan memastikan lolosnya dengan susah payah 3-2 pada babak perpanjangan waktu.