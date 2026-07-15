Angka yang mengejutkan... Berapa banyak gol yang dicetak Argentina pada babak kedua saat melawan Inggris?

Tim nasional Argentina mendominasi jalannya pertandingan hampir sepenuhnya, setelah sempat tertinggal dari Inggris, hingga akhirnya membalikkan keadaan dan meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1, pada Rabu malam, di semifinal Piala Dunia 2026, di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Amerika Serikat.

Jaringan statistik “Opta” mengungkapkan bahwa Argentina menguasai bola sebesar 88%, selama periode mulai dari gol Inggris yang dicetak oleh Anthony Gordon pada menit ke-55, hingga gol kemenangan "Para Penari Tango" yang dicetak oleh Lautaro Martínez pada menit ke-92, sementara "Tiga Singa" hanya menguasai 12%, yang menjadi indikasi jelas dominasi Argentina pada menit-menit krusial pertandingan.

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Para pemain Argentina menantang Inggris dengan yel-yel provokatif

Inggris sempat terdesak oleh rentetan serangan Argentina, setelah sempat unggul, sebelum Enzo Fernández berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-85, melalui tendangan keras, memanfaatkan umpan dari Lionel Messi.

Saat pertandingan tampaknya akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Lautaro Martínez mencetak gol kemenangan bagi Argentina pada menit ke-90+2 melalui sundulan setelah menerima umpan silang dari Messi, sehingga mengantarkan “Para Penari Tango” ke final dalam skenario yang dramatis.

Dengan kemenangan ini, timnas Argentina melanjutkan upayanya mempertahankan gelar juara dunia, di mana mereka akan menghadapi Spanyol di final turnamen tersebut pada Minggu mendatang, setelah “La Roja” menyingkirkan Prancis (2-0) di semifinal lainnya, Selasa kemarin.



