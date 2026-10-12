Pemain Maroko Yassir Zabiri melanjutkan ketajamannya bersama Racing Santander setelah mencetak gol ketujuhnya musim ini ke gawang Valencia, memperkokoh statusnya sebagai salah satu senjata serang paling menonjol bagi timnya, dan masuk dalam persaingan puncak daftar pencetak gol terbanyak Liga Spanyol bersama nama-nama besar, di antaranya Lamine Yamal dan Kylian Mbappe.

Zabiri menambah koleksinya menjadi 7 gol, menyamai Lamine Yamal dan Mbappe, sementara Raphinha memimpin daftar pencetak gol dengan 12 gol.

Striker Maroko itu bergabung dengan Racing Santander dari klub Prancis Stade Rennes dengan status pinjaman, dan menampilkan performa mencolok setelah dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia U-20, turnamen yang gelarnya diraih timnas Maroko.

Tujuh gol Zabiri terbagi atas 3 gol ke gawang Elche, dua gol ke gawang Alaves, dan satu gol melawan Barcelona di Stadion Camp Nou, sebelum menambahkan gol terakhirnya melawan Valencia, melanjutkan bukti kemampuannya menciptakan perbedaan di sepertiga akhir lapangan.

Di tengah ketajamannya itu, Racing Santander tidak menutup kemungkinan mengajukan tawaran kepada Stade Rennes untuk membeli kontrak pemain tersebut secara permanen, guna memastikan ia tetap berada di skuat tim, terutama dengan cepatnya adaptasi dan pengaruhnya yang jelas pada performa serangan.

Periode terakhir juga menyaksikan penampilan pertama Zabiri bersama timnas senior Maroko, yang memiliki sejumlah opsi serang istimewa, sebuah langkah yang bisa memberi striker muda itu peluang baru untuk membuktikan kemampuannya di level internasional.