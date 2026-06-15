Hassan Tambakti, bek tim nasional Saudi Arabia, mencatatkan rekor istimewa dalam karier internasionalnya bersama “Al-Akhdar” saat menghadapi Uruguay pada babak pertama Piala Dunia 2026.

Prestasi ini tercipta pada momen yang istimewa bagi bek asal Arab Saudi tersebut, yang telah menjadi salah satu pilar utama tim nasional dalam beberapa tahun terakhir, setelah berhasil menempatkan dirinya sebagai pemain tetap dalam skuad berkat penampilannya yang luar biasa serta pengalaman yang dimilikinya di tingkat kontinental dan internasional.

Timnas Saudi Arabia tergabung di Grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Spanyol, dan Cape Verde, di mana “Al-Akhdar” berupaya meraih hasil positif yang memberi mereka peluang bersaing untuk salah satu dari dua tiket lolos ke babak selanjutnya.

Tamkhti berhasil mencapai 50 penampilan internasional saat bertanding melawan Uruguay. Ia memulai kariernya bersama timnas Saudi Arabia sejak usia muda dan secara bertahap berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bek terbaik di sepak bola Saudi.

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Pemain ini telah berpartisipasi dalam berbagai turnamen dan ajang besar bersama tim nasional, termasuk Piala Dunia, Piala Asia, dan kualifikasi kontinental, sehingga menjadi salah satu pemain andalan staf pelatih dalam pertandingan-pertandingan besar berkat kekuatan fisik dan kehadiran defensifnya yang menonjol.

Tambakti berharap pencapaian pribadi ini diakhiri dengan hasil positif melawan Uruguay, yang akan membantu tim nasional Saudi memulai perjalanan Piala Dunia mereka dengan kuat, terutama mengingat persaingan sengit di Grup 8 setelah Spanyol dan Cape Verde bermain imbang di pertandingan lain.

Mencapai pertandingan internasional ke-50 merupakan tonggak penting dalam karier bek Saudi ini, yang terus mencatatkan namanya di antara bintang-bintang terkemuka di generasinya, dengan target memimpin barisan belakang timnas Saudi menuju pencapaian baru di kancah internasional.