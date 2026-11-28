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Roberto Mancini mengecam rendahnya jumlah pemain Italia di Serie A yang ia sebut “memalukan”, setelah terpaksa memanggil sejumlah remaja minim pengalaman untuk kiprah Italia di Nations League. Setelah tim nasional gagal mencapai perempat final, sang pelatih mengakui bahwa ia harus mengambil risiko besar untuk membangun kembali skuadnya.

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Mancini beralih ke pemain muda di Nations League

Mancini mengungkapkan bahwa kurangnya pemain Italia di Serie A membuatnya nyaris tak punya pilihan selain memanggil pemain muda dengan pengalaman yang sangat terbatas di kasta tertinggi ke tim nasional. Dalam wawancara dengan Corriere dello Sport, pelatih Italia itu membahas pemilihan skuadnya baru-baru ini.

Menjelang pertandingan Nations League bulan ini, Mancini memanggil beberapa remaja ke pemusatan latihan tim nasional, termasuk pemain muda Riccardo Cassano dan Simone Lontani. Langkah itu diambil di tengah periode pertandingan internasional yang membuahkan hasil beragam bagi Italia. Mereka mengalahkan Prancis sebelum kekalahan 4-1 dari Belgia mengakhiri harapan mereka untuk mencapai perempat final.

Angka Serie A yang ‘memalukan’ memaksa perubahan

Sumber frustrasi Mancini adalah semakin sedikitnya pemain yang memenuhi syarat membela Italia dan rutin tampil di kasta tertinggi liga negara itu. Dengan proporsi pemain Italia merosot tajam, sang pelatih merasa harus mencari pemain di luar mereka yang sudah menjadi andalan klub agar tim nasional tetap kompetitif.

“Saya terpaksa (memanggil pemain muda), mengingat proporsi pemain Italia di Serie A telah turun menjadi 30%. Itu angka yang memalukan,” aku Mancini. “Saya tidak punya pilihan selain mencari pemain muda berpotensi yang mampu berkembang.”

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Ketidakpedulian klub dan masalah selama 20 tahun

Kesulitan Italia saat ini terjadi setelah serangkaian hasil yang mengecewakan. Meski telah empat kali menjadi juara dunia, tim nasional itu gagal lolos ke tiga Piala Dunia terakhir. Saat menghadapi Belgia, Mancini menunjukkan kesediaannya memercayai talenta yang sedang berkembang dengan memberikan debut internasional kepada penyerang berusia 20 tahun, Alphadjo Cisse, yang telah mencetak sepuluh gol untuk AC Milan musim ini. Mancini menegaskan bahwa persoalan struktural ini bukan hal baru dan ia tidak mengharapkan bantuan dari klub-klub domestik.

“Saya harus mengambil risiko dengan memainkan mereka dalam pertandingan penting,” katanya. “Klub-klub tidak menaruh perhatian pada tim nasional, yang harus mencari solusinya sendiri. Tidak ada gunanya mengeluhkan situasi yang telah berlangsung setidaknya selama 20 tahun. Kami hanya perlu mencari pemain dan memberi mereka pengalaman, meski itu berarti mengambil risiko mengalami beberapa kekalahan.”

Taruhan jangka panjang untuk masa depan Italia

Dengan kiprah mereka di Nations League berakhir pada fase grup, Italia kini menghadapi masa transisi yang menentukan. Tim nasional akan terus mencari talenta yang sedang berkembang dan mempercepat langkah mereka ke level internasional senior. Meski pendekatan ini membawa risiko kemunduran dalam jangka pendek, Italia jelas berharap pengalaman sejak dini itu pada akhirnya akan membuahkan hasil di panggung terbesar.