Bayern Munich menerima pukulan baru yang menyakitkan dengan cederanya sang kapten sekaligus kiper veteran mereka, Manuel Neuer, sehingga penderitaan pemain berusia 40 tahun itu dengan cedera kembali berlanjut, setelah perjalanan kariernya dalam beberapa tahun terakhir berubah menjadi rangkaian panjang periode absen yang memengaruhi keteraturan penampilannya bersama tim asal Bavaria tersebut.

Surat kabar Jerman "Bild" menyebutkan bahwa Neuer mengalami robekan parsial pada salah satu tendon kaki kanannya, saat laga melawan Mainz yang berakhir dengan kemenangan Bayern Munich dengan skor (2-1), pada hari Sabtu, dalam ajang kompetisi Liga Jerman.

Menurut informasi surat kabar tersebut, kiper asal Jerman itu akan absen dari lapangan hingga dua bulan, dalam sebuah pukulan baru bagi tim yang akan kehilangan jasa sang kapten selama periode mendatang.

Bild mengungkapkan besarnya penderitaan yang dialami Neuer akibat cedera, dengan menyebutkan bahwa periode absennya sebelumnya, sebelum cedera terakhir ini, mencapai 1.222 hari, sebuah angka yang mencerminkan besarnya masalah fisik yang membayangi kiper veteran tersebut sepanjang kariernya, dan menambah bab baru dalam catatan medisnya yang penuh dengan cedera.