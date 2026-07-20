Angka yang luar biasa!.. Spanyol meraih kejayaan dengan rekor bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya

Tim nasional sepak bola Spanyol tidak hanya berhasil meraih gelar juara dunia kedua bagi negaranya dengan mengalahkan Argentina 1-0 setelah perpanjangan waktu pada final Piala Dunia 2026 kemarin, Minggu, tetapi juga mencetak sejarah internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana Spanyol menjadi negara pertama di dunia yang memenangkan gelar juara Piala Dunia putra dan putri secara bersamaan, menurut pernyataan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Prestasi bersejarah ini berkat kemenangan tim nasional pria Spanyol, yang dipimpin oleh pelatih Luis de la Fuente, dalam Piala Dunia melawan Argentina yang dipimpin oleh Lionel Messi, tiga tahun setelah tim nasional wanita Spanyol dinobatkan sebagai juara Piala Dunia 2023 di Australia dan Selandia Baru, sehingga mencatatkan prestasi yang belum pernah dicapai oleh negara lain manapun dalam sejarah sepak bola dunia.

Rekor ini akan tetap bertahan, setidaknya hingga musim panas mendatang, saat Piala Dunia Wanita 2027 digelar di Brasil, di mana negara-negara lain akan berusaha menyaingi prestasi luar biasa Spanyol tersebut.

Rangkaian Rekor Luar Biasa

Spanyol mencetak berbagai rekor selama turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menurut Guinness World Records. Kiper timnas, Unai Simón, mencatatkan jumlah clean sheet terbanyak dalam satu edisi, yakni 7 pertandingan, serta jumlah gol kebobolan paling sedikit, hanya satu gol.

Selain itu, timnas Spanyol juga mencatatkan rekor rentetan pertandingan tanpa kekalahan terpanjang dalam sejarah sepak bola pria, yaitu 38 pertandingan berturut-turut, sementara Luis de la Fuente, pada usia 65 tahun, menjadi pelatih tertua yang memenangkan Piala Dunia dalam sejarah.

Perlu dicatat bahwa gelar ini merupakan yang kedua bagi Spanyol dalam sejarahnya, setelah gelar pertama yang diraih di Afrika Selatan pada tahun 2010.