Angka yang fantastis... Piala Dunia di Amerika memecahkan semua rekor dan menggandakan keuntungan Qatar!

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) membukukan pendapatan finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Piala Dunia 2026, setelah pendapatan tersebut melampaui semua perkiraan, sehingga menjadi edisi paling menguntungkan dalam sejarah turnamen tersebut, jauh melampaui Piala Dunia Qatar 2022.

Surat kabar Inggris "The Guardian" melaporkan bahwa FIFA akan mengumumkan pendapatan rekor sebesar 15 miliar dolar AS (sekitar 11,2 miliar poundsterling), angka yang jauh melampaui target yang ditetapkan oleh federasi tersebut sebelum dimulainya turnamen, yaitu 11 miliar dolar AS, serta hampir dua kali lipat dari pendapatan Piala Dunia 2022 yang mencapai 7,6 miliar dolar AS.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa lonjakan finansial ini terjadi berkat beberapa faktor, terutama kenaikan nilai hak siar televisi, peningkatan kontrak sponsor, serta penjualan tiket dan paket hospitality yang sangat besar, yang didorong oleh partisipasi 48 tim nasional untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen.

"The Guardian" menyebutkan bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino telah menyampaikan angka-angka tersebut kepada federasi-federasi nasional dalam sebuah pertemuan resmi, sambil menjelaskan bahwa sektor layanan tamu dan penjualan tiket, terutama melalui pasar sekunder, merupakan sumber pendapatan terbesar, di mana FIFA memperoleh 15% dari nilai penjualan dan 15% dari nilai pembelian di pasar penjualan kembali tiket.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa pendapatan besar ini akan memberi FIFA kesempatan untuk meningkatkan dukungan finansial yang diberikan kepada federasi-federasi nasional, yang memperkuat posisi Infantino menjelang pemilihan presiden FIFA mendatang, terutama setelah kontroversi yang menyertai beberapa keputusan turnamen, terutama pembatalan kartu merah yang diterima pemain Amerika Serikat, Folarin Balugun, sebuah insiden yang memicu kritik luas di Eropa.

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"The Guardian" menyebutkan bahwa kesuksesan ekonomi turnamen ini berpotensi meningkatkan peluang Amerika Serikat untuk menjadi tuan rumah edisi baru Piala Dunia di masa depan, terutama edisi 2038, mengingat keinginan Presiden AS Donald Trump untuk mengulangi pengalaman tersebut,

Surat kabar tersebut juga mengungkapkan bahwa harga tiket untuk pertandingan final antara Spanyol dan Argentina mencapai rekor tertinggi, dengan harga tiket “Piala Dunia Lounge” mencapai sekitar 34.500 dolar AS per orang, sebagai bukti baru akan kekuatan komersial yang luar biasa yang diraih oleh turnamen ini.

Perlu dicatat bahwa tim nasional Spanyol dinobatkan sebagai juara kemarin, Minggu, setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 berkat gol yang dicetak oleh Ferran Torres.