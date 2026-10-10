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Kasimpasa-vs-Trabzonspor-1st-week-Trendyol-Super-League-2026-27AFP
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Angka yang belum pernah terjadi sebelumnya: Salah mencatatkan namanya dalam sejarah Liga Turki

Samsunspor vs Trabzonspor
Samsunspor
Trabzonspor
Super Lig
M. Salah
Turki
Mesir

"Raja Mesir" selalu membuat perbedaan

Bintang Mesir Mohamed Salah, pemain Trabzonspor, meraih pencapaian bersejarah di Liga Super Turki, setelah penampilan efektifnya dalam pertandingan hari Sabtu ini melawan Samsunspor, pada pekan ketujuh kompetisi.

Trabzonspor menang 3-0 (dengan sepuluh pemain) di kandang lawan atas Samsunspor, dan Salah menciptakan gol ketiga untuk rekannya Francolino, pada menit ke-40.

Bintang Mesir itu tidak menyelesaikan pertandingan hingga usai, karena ia keluar pada menit ke-77 dan digantikan oleh pemain Nigeria Paul Onuachu.



Menurut situs 61saat, "Salah mencetak 7 gol dan menciptakan 3 gol dalam 7 pertandingan yang ia jalani musim ini, menjadikannya pemain pertama yang mencapai angka-angka ini dalam sejarah modern kompetisi."

Mohamed Salah menempati puncak daftar pencetak gol terbanyak Liga Super Turki dengan koleksi 7 gol, sama dengan Cyle Larin (seharusnya mengikuti sumber), yakni Jhon Durán Urban (Amed Sortif), sementara di belakang keduanya ada Victor Osimhen (Galatasaray), Vedat Muriqi (Fenerbahçe), dan Eldor Shomurodov (İstanbul Başakşehir) dengan koleksi 6 gol masing-masing, sedangkan Dušan Vlahović (Beşiktaş) memiliki 5 gol.



Salah juga memuncaki daftar pencipta gol, di mana ia memimpin daftar dengan koleksi 3 umpan matang, sama dengan Victor Osimhen, Olsen, Irfan Can Kahveci, dan Florent Hadergjonaj.

Trabzonspor menempati peringkat ketiga di Liga Turki (sementara), dengan koleksi 13 poin, berselisih tiga poin dari pemuncak klasemen Galatasaray, setelah meraih 4 kemenangan, dua kali seri, dan kalah satu kali.

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