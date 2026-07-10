Angka "yang belum pernah terjadi sebelumnya" mengejutkan Prancis... Maroko mencetak sejarah!

Saluran M6 Prancis meraih kesuksesan luar biasa di kalangan pemirsa setelah menayangkan pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 yang dimenangkan tim nasional Prancis atas tim nasional Maroko (2-0), di mana lebih dari 16 juta pemirsa menyaksikan pertandingan tersebut meskipun dimulai cukup larut, yaitu pukul 10 malam.

Data resmi yang dirilis oleh perusahaan "Mediatrie", yang berspesialisasi dalam pengukuran rating penonton, menunjukkan bahwa pertandingan tersebut mencapai rating penonton sebesar 72,8%, artinya lebih dari 7 dari setiap 10 penonton Prancis menyaksikan pertandingan tersebut, sehingga menjadi rating penonton tertinggi yang diraih saluran tersebut selama Piala Dunia saat ini.

Pertandingan ini mengungguli pertandingan pembuka melawan Senegal yang menarik 14 juta penonton, serta pertandingan babak 16 besar melawan Paraguay yang mencapai rata-rata 12,2 juta penonton meskipun dimulai pada pukul 11 malam, yang mencerminkan antusiasme penonton yang semakin meningkat seiring kemajuan “Les Bleus” di turnamen ini.

Angka-angka ini diperkirakan akan meningkat lebih jauh jika ditambah dengan jumlah penonton melalui saluran BeIN Sports yang berlangganan, yang juga menyiarkan kompetisi ini, yang berarti jumlah total penonton pertandingan tersebut mungkin melampaui 16 juta dengan selisih yang signifikan.

Meskipun jarak yang sangat jauh memisahkan Stadion Gillette di Amerika Serikat dari Prancis, yaitu sekitar 5.500 kilometer, para penggemar Prancis tidak melewatkan satu momen pun dari pertandingan perempat final melawan “Singa Atlas”, sebuah pemandangan yang mencerminkan dukungan penuh penonton terhadap tim nasional mereka.

Pelatih Didier Deschamps, yang bangga dengan lolosnya timnya ke semifinal, mengungkapkan kesadarannya akan besarnya antusiasme suporter di negaranya, dengan mengatakan dalam konferensi pers pasca-pertandingan: “Meskipun saya tenggelam dalam dunia saya sendiri di sini, saya membayangkan ada antusiasme yang besar di Prancis. Namun, itu juga bagian dari hal ini; tugas kami adalah menciptakan perasaan-perasaan ini dan membagikannya.”

Pelatih asal Prancis itu menambahkan: “Kami memiliki misi terhadap seragam ini, serta terhadap semua wanita, anak-anak, kakek, dan nenek yang mencintai tim nasional Prancis dan berharap tim ini menang,” sambil menegaskan bahwa timnya tidak berniat berhenti sampai di sini.

Pertandingan semifinal yang dijadwalkan pada Senin, 14 Juli melawan pemenang antara Spanyol dan Belgia, diperkirakan akan mencetak rekor penonton, terutama karena akan disiarkan pada waktu yang lebih sesuai, yaitu pukul 21.00 waktu Paris, yang berpotensi membuat jumlah penonton melampaui angka 20 juta.