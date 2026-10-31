Barcelona menjalani laga melawan Deportivo Alaves dengan ambisi melanjutkan rentetan hasil kuat di kandangnya sendiri, saat menjamu sang rival pada hari Sabtu ini di Stadion Spotify Camp Nou, dalam lanjutan pekan kesebelas Liga Spanyol, pada pertandingan yang menyimpan sejumlah angka menarik, di antara keinginan tuan rumah untuk menegaskan keunggulan historis mereka, dan upaya tim tamu untuk mengulang kejutan pada pertemuan terakhir antara kedua tim.

Jaringan "Opta" yang khusus menangani statistik mengungkap sejumlah angka dan fakta menarik yang mengiringi laga ini, yang paling mencolok adalah bahwa Alaves berhasil menghentikan rangkaian panjang Barcelona tanpa kekalahan atas mereka di Liga Spanyol, setelah mengungguli mereka dengan skor 1-0 pada Mei lalu, sehingga membawa kembali ke permukaan sebuah kenangan langka yang hanya terjadi satu kali dalam sejarah pertemuan kedua tim.

Kekalahan tersebut mengakhiri rangkaian 16 pertandingan beruntun Barcelona tanpa kalah atas Alaves di kompetisi ini, yang di dalamnya mereka meraih 14 kemenangan dan dua hasil imbang. Tim asal Catalan itu belum pernah kalah dua laga beruntun melawan rival mereka di liga kecuali satu kali, yakni antara tahun 1999 dan 2000.

Sebaliknya, angka-angka historis di kandang Barcelona tampak tidak menggembirakan bagi Alaves, yang menderita rangkaian negatif yang membentang hingga 8 pertandingan beruntun tanpa meraih kemenangan di markas lawan atas tim Catalan di liga, setelah hanya mampu meraih satu hasil imbang berbanding 7 kekalahan.

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Kemenangan terakhir Alaves di markas Barcelona tercatat pada September 2016, ketika mereka menang dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang saat itu ditangani Mauricio Pellegrino di sisi teknis tim, berbanding kehadiran Luis Enrique di bangku cadangan tuan rumah.

Barcelona sendiri memiliki angka serangan yang mencolok di kandangnya, setelah berhasil mencetak gol sepanjang 36 pertandingan terakhir yang mereka jalani di kandang di Liga Spanyol, dengan mencetak 108 gol, dan itu merupakan rangkaian gol terpanjang mereka dalam pertandingan kandang di kompetisi ini sejak tahun 2014, ketika mereka mencetak gol dalam 56 pertandingan beruntun, dengan total 193 gol.

Di sisi lain, Alaves tengah menjalani periode yang sulit, setelah gagal meraih kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir mereka di Liga Spanyol, dengan hanya meraih dua hasil imbang berbanding 4 kekalahan, sehingga mereka berada di ambang rangkaian negatif yang belum mereka alami sejak Januari 2025, ketika mereka absen dari kemenangan dalam 7 pertandingan beruntun, dengan rincian 4 hasil imbang dan 3 kekalahan.

Perbedaan antara kedua tim tidak berhenti pada hasil pertandingan, tetapi membentang hingga ke gaya bermain dan penguasaan bola, di mana Barcelona memuncaki daftar tim yang paling banyak melakukan rangkaian umpan yang mencakup 10 umpan atau lebih dalam permainan terbuka pada musim ini 2026-2027, setelah melakukannya dalam 245 kesempatan.

Sebaliknya, Alaves termasuk tim yang paling sedikit melakukan jenis umpan ini, dengan catatan hanya 54 rangkaian, dan dalam aspek ini mereka hanya diungguli oleh Getafe dengan 33 rangkaian dan Sevilla dengan 51 rangkaian, yang mencerminkan kesenjangan yang jelas dalam karakter permainan kedua tim.

Keunggulan Barcelona juga tampak pada kemampuan mereka menghindari ketertinggalan skor, karena mereka adalah tim yang paling sedikit menghabiskan waktu dalam keadaan tertinggal dalam pertandingan liga musim ini, dengan total hanya 43 menit, selain itu mereka termasuk dalam kelompok berisi lima klub yang tidak kehilangan satu poin pun setelah unggul dalam skor, di samping Levante, Athletic Bilbao, Real Sociedad, dan Real Madrid.

Di antara keunggulan historis di kandangnya, rangkaian gol yang luar biasa, dan penderitaan Alaves yang berkelanjutan di luar kandangnya, laga ini tampak menjadi ujian baru bagi Barcelona untuk menegaskan keunggulan mereka, tetapi hasil laga Mei lalu mengingatkan tuan rumah bahwa rival mereka mampu membalikkan segala perhitungan.