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Niclas Füllkrug gagal mencetak gol saat Werder Bremen kalah 0-1 dalam laga tandang melawan VfB Stuttgart. Kendati demikian, penampilan pemain yang kembali memperkuat timnas Jerman itu tetap bagus, seperti yang antara lain disampaikan Lothar Matthäus, pemegang rekor penampilan terbanyak bersama timnas Jerman, dalam kapasitasnya sebagai analis Sky.

Matthäus menjelaskan: "Kalau seorang penyerang tengah Werder Bremen mencatatkan 70 sentuhan bola dalam satu pertandingan, Anda tahu bagaimana jalannya laga, terutama di babak kedua. Saya belum pernah mendengar angka seperti itu untuk seorang penyerang tengah."

Matthäus menegaskan bahwa ia memang "bukan penggemar berat statistik", tetapi: "Cara Niclas bermain di babak kedua, bagaimana dia menjemput bola, menahannya, lalu mencari rekan setim yang berada di posisi lebih baik, benar-benar menyenangkan untuk saya saksikan. Menonton Werder Bremen di babak kedua, itulah sepakbola modern."

Meski tampil lebih baik setelah jeda, Werder menelan kekalahan kedua mereka musim ini di Stuttgart, sebuah kemunduran setelah pekan-pekan sebelumnya berjalan sukses. Penentu hasilnya adalah penampilan yang tidak konsisten pada babak pertama, ketika Maximilian Mittelstädt mencetak gol kemenangan lebih awal lewat tembakan keras kaki kiri (menit ke-7).

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Füllkrug, yang memimpin daftar pencetak gol terbanyak di kasta tertinggi sepakbola Jerman, paling sering berhadapan dengan Jeff Chabot saat melawan VfB. Bagi direktur olahraga Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, duel itu menjadi kunci kemenangan kandang mereka. "Itu fondasi yang penting dan duel penentu yang dimenangi Jeff," kata Wohlgemuth kepada Sky.

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Namun, Füllkrug mendapat kesan berbeda dari duelnya dengan Chabot sepanjang 90 menit sebelumnya: "Situasinya bisa diatasi dengan cukup cerdik. Kalau Anda lebih awal menampakkan diri di half-space, dia dihadapkan pada masalah: Haruskah dia ikut keluar atau tidak? Saya merasa dia agak kesulitan menghadapi itu. Pada akhirnya, banyak bola tetap saya kuasai, bahkan sebagian besar. Tentu saja, dia menarik-narik dan mencoba segala cara."

Getty Images

Füllkrug memang kecewa dengan kekalahan itu, tetapi sama sekali tidak patah semangat. Penampilan Bremen, terutama setelah pergantian babak, cukup baik. "Di babak kedua, kami jauh lebih berani dan punya cukup peluang untuk mencetak gol," kata pemain berusia 33 tahun itu. "Saya tetap bangga kepada tim saya. Tim yang keren."

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Füllkrug secara khusus memuji lini pertahanan timnya: "Sebagai tim, kami memenangkan 60 persen duel. Angka itu sudah berbicara sendiri. Di belakang, kami kembali tampil luar biasa dalam meredam pemain seperti Undav dan El Khannouss. Deniz memang tangguh dalam duel, tetapi cara Marco (Friedl, red.) bermain lagi hari ini sangat bagus. (...)"

Füllkrug soal percakapan dengan Klopp: "Obrolan yang sangat menyenangkan"

Menjelang jeda internasional, Werder masih menempati peringkat kelima klasemen Bundesliga, tetapi Bayer Leverkusen masih bisa menggeser mereka ke posisi keenam pada Minggu.

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Setelah itu, Füllkrug akan kembali bergabung dengan timnas Jerman untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun. Pelatih timnas Jürgen Klopp memanggilnya untuk pertandingan Nations League mendatang melawan Serbia pada 13 November dan Belanda tiga hari kemudian.

Soal itu, pemain senior tersebut mengatakan: "Pikiran saya masih sepenuhnya tertuju pada pertandingan ini. Saat ini saya belum memikirkan bahwa pekan depan saya akan bergabung dengan timnas, jadi saya belum benar-benar merasa antusias. Jürgen Klopp tentu sudah mempertimbangkan semuanya. Dia membicarakan semuanya dengan saya secara sangat terbuka dan adil, serta menyampaikannya sejak dini. Obrolan kami selalu sangat menyenangkan. Tentu saja saya menantikannya dan kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya."