Angka saja tidak cukup: resep khusus Barcelona dalam memburu bakat

Barcelona tidak hanya berpatokan pada angka dan statistik saat memilih rekrutan baru, melainkan mengandalkan kombinasi antara analisis data, pengamatan langsung, dan intuisi, di samping mempelajari kepribadian pemain serta lingkungan sosialnya, sesuai yang diungkapkan Joao Amaral, kepala departemen pemandu bakat klub Catalan tersebut.

Amaral menjelaskan, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", bahwa ketergantungan berlebihan pada data bisa menutupi detail-detail penting, sembari menegaskan bahwa menyaksikan pemain secara langsung membantu menemukan aspek taktis dan perilaku yang tidak tampak jelas dalam rekaman.

Ia menuturkan bahwa tantangan sesungguhnya bukan terletak pada menemukan pemain yang sudah dikenal, melainkan pada mengidentifikasi bakat yang sesuai dengan kebutuhan tim dan gaya bermainnya, serta menekankan pentingnya para pemandu bakat mencatat pengamatan mereka ketika menemukan indikasi bahwa seorang pemain memiliki kemampuan luar biasa.

Proses perekrutan, menurut Amaral, dimulai dengan menentukan kebutuhan teknis melalui koordinasi antara Deco, direktur olahraga, dan pelatih Hansi Flick. Setelah itu, departemen analisis data menyusun indikator khusus untuk setiap posisi guna menyaring kandidat sebelum mereka menjalani tahap-tahap lanjutan dari proses pemanduan bakat dan pembandingan dengan tuntutan tim kepelatihan.

Amaral mengungkapkan bahwa Barcelona telah meninggalkan sistem penilaian angka dari nol hingga sepuluh, karena sifatnya yang subjektif, dan menggantinya dengan laporan deskriptif yang membahas aspek fisik, teknis, dan taktis, disertai ringkasan penampilan pemain selama pertandingan. Ia juga menegaskan bahwa perjalanan dan pengamatan langsung adalah dua unsur mendasar dalam metodologi kerja para pemandu bakat.

Proses penilaian pun tidak berhenti di batas lapangan, sebab klub berupaya mengenal kepribadian pemain, keluarganya, dan lingkaran sosialnya, dengan memanfaatkan percakapan langsung dan media sosial untuk memahami sejauh mana kemampuannya beradaptasi dengan tim dan kota tersebut, serta sejauh mana karakter psikologisnya selaras dengan tuntutan klub.

Dalam konteks terkait, Amaral mencontohkan pengalaman striker Brasil Vitor Roque, yang bergabung dengan Barcelona sebelum kedatangannya di klub, dengan menilai bahwa karakteristiknya sesuai dengan gaya tim, tetapi waktu kepindahannya menjadi salah satu tantangan terbesar.

Ia menjelaskan bahwa kedatangan Roque pada bursa transfer musim dingin, dan di tengah berjalannya musim, menempatkannya di bawah tekanan langsung untuk membuktikan kemampuannya dan memberikan kontribusi yang diharapkan, bersamaan dengan ekspektasi yang terkait dengan nilai transfernya.

Amaral menutup dengan menegaskan pentingnya mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dengan mengatakan: "Jika kami tidak belajar dari kesalahan kami, kami tidak akan berkembang," sebagai isyarat akan perlunya memanfaatkan pengalaman Roque dalam mengambil keputusan di masa depan di dalam Barcelona.



