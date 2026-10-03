Pertemuan antara timnas Arab Saudi dan Qatar memiliki sejarah panjang di ajang Piala Teluk Arab, jelang laga yang dinanti antara keduanya pada Sabtu malam di babak semifinal edisi ke-27 turnamen tersebut.

Timnas Arab Saudi memiliki catatan gol yang istimewa menghadapi Qatar di ajang Piala Teluk, setelah berhasil menggetarkan jala Qatar sebanyak 34 kali sejak turnamen bergulir pada tahun 1970, menjadikan timnas Qatar menempati peringkat ketiga dalam daftar tim yang paling banyak kebobolan gol Arab Saudi sepanjang sejarah kompetisi.

Unggul atas Qatar dalam daftar ini hanya timnas Oman dan Bahrain, setelah gawang Oman kebobolan 36 gol Arab Saudi, berbanding 35 gol ke gawang Bahrain, sementara setelah Qatar menyusul timnas Uni Emirat Arab dengan 24 gol, lalu Yaman dengan 22, Kuwait dengan 20, dan Irak dengan 10 gol.

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Sebaliknya, timnas Qatar hanya mencetak 14 gol ke gawang timnas Arab Saudi sepanjang sejarah pertemuan keduanya di Piala Teluk, sehingga catatan gol berpihak pada Arab Saudi jelang pertemuan baru antara kedua tim.

34 gol Arab Saudi terbagi atas 22 pemain, di antaranya pemain Qatar Hamed Shamy, yang namanya muncul dalam daftar setelah mencetak gol bunuh diri ke gawangnya sendiri, sementara gol-gol Qatar menyandang nama 14 pemain berbeda.

Pertemuan Sabtu ini mengandung arti penting tambahan, karena menjadi pertandingan ke-23 antara kedua tim di ajang Piala Teluk Arab, sementara total pertemuan keduanya di berbagai turnamen mencapai 41 pertandingan, yang menjadikan laga baru ini sebagai babak lain dalam sejarah panjang persaingan antara kedua kubu.

Timnas Arab Saudi memastikan tempatnya di semifinal setelah memuncaki Grup Satu, sementara timnas Qatar lolos ke babak yang sama setelah menempati peringkat kedua di Grup Dua, sehingga kedua tim kembali bertemu di Stadion Al-Inmaa.

Pemenang dari pertemuan Arab Saudi dan Qatar akan mendapatkan tiket lolos ke pertandingan final "Khaliji 27", di mana pada hari Selasa akan berhadapan dengan tim yang lolos dari semifinal lainnya antara timnas Uni Emirat Arab dan Oman, dalam laga yang akan menentukan identitas juara edisi kali ini.