Angka mengejutkan yang mengungkap besarnya bencana Sancho: apakah peluang penyelamatan sudah dekat?

Jadon Sancho dulu pernah menjadi salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola Inggris, bahkan nilai pasarnya mencapai 130 juta euro saat ia baru berusia 19 tahun, melampaui nama-nama besar, termasuk Erling Haaland.

Namun tahun-tahun berikutnya membawa kemunduran besar dalam kariernya, setelah ia gagal memantapkan posisinya bersama Manchester United, dan berpindah-pindah melalui beberapa masa peminjaman, hingga hari ini ia menemukan dirinya di depan peluang baru yang bisa menghidupkan kembali kariernya, kali ini melalui pintu Getafe di Spanyol.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Getafe bermimpi mendatangkan Sancho, yang beberapa tahun lalu dipandang sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Inggris, setelah ia mencuri perhatian dengan kostum Borussia Dortmund, sebelum kariernya merosot secara mencolok.

Pada Maret 2020, nilai pasar winger Inggris itu mencapai puncaknya di angka 130 juta euro, menurut situs Transfermarkt, dan saat itu hanya Kylian Mbappe yang melampauinya dengan nilai 180 juta euro, sementara Sancho berada di atas bintang-bintang seperti Mohamed Salah, Lionel Messi, Kevin De Bruyne, dan Harry Kane, bahkan mantan rekan setimnya, Haaland.

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Selama empat musim bersama Dortmund, Sancho mencetak 50 gol dan menyumbang 64 assist, memanfaatkan kecepatannya, kemampuan menggocek, serta kapasitasnya dalam mencetak gol dan menciptakan peluang, sehingga menjadi salah satu winger muda paling menonjol di Eropa. Hal itu mendorong Manchester United mengeluarkan sekitar 85 juta euro untuk merekrutnya pada musim panas 2021.

Namun pengalaman di Old Trafford tidak berjalan sesuai rencana. Pada musim pertamanya, ia mencetak lima gol dan tiga assist dalam 38 pertandingan, kemudian mencetak tujuh gol dan memberikan tiga assist dalam 41 pertandingan pada musim berikutnya, tanpa berhasil memaksakan dirinya sebagai elemen inti secara berkelanjutan.

Krisisnya memuncak pada musim 2023-2024, setelah ia terlibat perselisihan dengan pelatih Erik ten Hag, yang mencadangkannya dari salah satu pertandingan karena apa yang ia sebut sebagai levelnya dalam latihan. Semuanya berakhir dengan kepulangannya ke Dortmund dengan status pinjaman pada Januari 2024, di mana ia memulihkan sebagian kilaunya dan berkontribusi membawa timnya mencapai final Liga Champions, yang kalah dari Real Madrid dengan dua gol tanpa balas.

Setelah itu, Sancho pindah dengan status pinjaman ke Chelsea dan meraih gelar Liga Conference Eropa, sebelum menjalani pengalaman lain bersama Aston Villa, tetapi di sana ia tidak menunjukkan performa yang diharapkan, dan hanya mencatatkan tiga assist tanpa mencetak satu gol pun, menurut angka-angka yang tercantum dalam laporan tersebut.

Dengan berakhirnya masa peminjaman terakhirnya dan habisnya kontraknya dengan Manchester United, pemain berusia 26 tahun itu dituntut mencari destinasi baru yang bisa meluncurkan kembali kariernya, setelah nilai pasarnya turun menjadi sekitar 10 juta euro, selisih 120 juta euro dari level tertinggi yang pernah ia capai.

Bakat Sancho tidak pernah diragukan di awal kariernya; pada tahun 2019, ia menempati peringkat kedua dalam penghargaan Golden Boy di belakang pemain Portugal Joao Felix, lalu menjadi yang keempat pada edisi 2020, di belakang Haaland, Ansu Fati, dan Alphonso Davies.

Di level internasional, Sancho tampil di Piala Eropa 2020, yang digelar pada tahun 2021, dan melangkah bersama timnas Inggris hingga pertandingan final, tetapi ia gagal mengeksekusi penalti dalam adu tendangan melawan Italia pada laga yang berakhir dengan kekalahan Inggris.

Sejak saat itu, ia tidak mampu mengukuhkan posisinya di level internasional seperti yang diharapkan, sehingga penampilannya di turnamen tersebut tetap menjadi momen terbesarnya bersama timnas Inggris, tanpa pernah tampil di Piala Dunia hingga kini.

Sementara Sancho berusaha memulihkan levelnya dan membuktikan kemampuannya untuk kembali ke permukaan, kemungkinan kepindahannya ke Getafe muncul sebagai peluang baru untuk mengubah arah kariernya. Jadi, apakah pelatih Jose Bordalas akan berhasil menemukan kembali bakat yang telah kehilangan banyak kilaunya, atau pemain itu akan terus menjauh dari citra yang ia lukis untuk dirinya sendiri pada awal kariernya?