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Real Madrid membuktikan keunggulannya atas klub-klub dari lima liga top Eropa dalam hal efisiensi fisik setelah menempati puncak daftar tim dengan jarak tempuh paling sedikit dalam pertandingan. Hal ini menjadi indikator yang mencerminkan kemampuan mereka meraih target dengan pengeluaran tenaga sekecil mungkin.

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Menurut harian Spanyol Marca, sebuah laporan yang disusun oleh perusahaan SkillCorner dan dipublikasikan oleh Observatorium Sepak Bola milik Pusat Internasional untuk Studi Olahraga mengungkapkan bahwa Real Madrid adalah tim yang para pemainnya menempuh jarak paling sedikit di antara klub-klub lima liga top Eropa, dengan rata-rata 9,59 kilometer per pemain dalam 90 menit.

Dalam peringkat ini, Real Madrid mengungguli Getafe yang berada di posisi kedua dengan rata-rata 9,67 kilometer, disusul Sevilla dengan 9,78 kilometer dan Manchester United dengan 9,82 kilometer. Daftar tersebut juga memuat klub-klub lain seperti Liverpool, Chelsea, Real Betis, dan Everton.

Angka-angka ini mungkin terlihat mengejutkan di tengah persaingan sepak bola yang terus berlomba meningkatkan intensitas aktivitas fisik di lapangan. Namun, statistik ini tidak menunjukkan bahwa Real Madrid kurang garang atau kurang bertenaga, melainkan terutama mencerminkan efisiensi besar mereka dalam mengelola tenaga.

Rahasia Keunggulan

Real Madrid tidak perlu menempuh jarak jauh seperti para rivalnya untuk menunjukkan keunggulan di lapangan. Kualitas teknis para pemain, kemampuan mengendalikan tempo pertandingan, serta ancaman besar yang mereka ciptakan dalam transisi menyerang memberi mereka kemampuan untuk menentukan situasi dengan tenaga seminimal mungkin.

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Dengan kata lain, Real Madrid berlari lebih sedikit karena mereka kerap memaksa lawan berlari menggantikan mereka.

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Selain itu, statistik ini tidak mengukur kecepatan pergerakan pemain atau upaya eksplosif yang mereka lakukan. Sebuah tim bisa saja menempuh jarak total yang lebih sedikit, tetapi tetap mencatatkan lebih banyak lari cepat, akselerasi, atau pergerakan berintensitas tinggi.

Di sinilah tepatnya salah satu aspek keunggulan terbesar Real Madrid terlihat, yakni kemampuan menentukan hasil pertandingan melalui pergerakan cepat dan kilat para pemain di lini depan.

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Dominasi Spanyol

Peringkat tersebut juga mengungkap temuan menarik, yaitu keberadaan lima klub LaLiga dalam daftar sepuluh tim dengan jarak tempuh paling sedikit: Real Madrid, Getafe, Sevilla, Real Betis, dan Rayo Vallecano.

Besarnya kehadiran ini mencerminkan kemungkinan masih dominannya gaya permainan yang mengutamakan penguasaan ruang, organisasi taktik, dan pengelolaan penguasaan bola di LaLiga, dibandingkan dengan mengandalkan jual beli serangan secara terus-menerus serta pengerahan tenaga fisik yang intens antartim.