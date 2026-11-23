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Tugas Mauricio Pochettino mengangkat Manchester United dari krisis tampak lebih rumit dari perkiraan. Di tengah merosotnya hasil, ancaman degradasi, dan kebutuhan memperkuat lebih dari satu posisi, pelatih asal Argentina itu kini menghadapi tantangan baru berupa anggaran transfer yang sangat terbatas, yang mungkin hanya memungkinkannya mendatangkan dua pemain pada bursa transfer Januari mendatang.

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Menurut laporan surat kabar Inggris "Daily Mail", anggaran yang tersedia bagi Pochettino tidak akan melebihi 50 juta pound sterling, di tengah batasan finansial yang diberlakukan regulasi baru Liga Primer Inggris. Kondisi ini membuat sang pelatih hanya memiliki pilihan terbatas di bursa transfer, meski tim sangat membutuhkan tambahan kekuatan.

Perkembangan ini muncul pada saat yang sangat sulit bagi Manchester United, setelah tim menelan kekalahan telak empat gol tanpa balas dari Liverpool dalam laga perdana Pochettino sebagai pelatih kepala. Hasil tersebut membuat klub terperosok ke peringkat kedua dari bawah klasemen Liga Primer Inggris.

Pelatih asal Argentina itu tidak ragu mengakui gentingnya situasi. Ia menyatakan bahwa timnya kini terancam degradasi, sebuah skenario bencana yang bisa terjadi untuk pertama kalinya dalam 53 tahun, sehingga menambah tekanan terhadap manajemen dan staf pelatih menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin.

Menurut laporan tersebut, United diperkirakan tidak akan merekrut lebih dari dua pemain pada Januari, dengan kemungkinan salah satunya berstatus pinjaman. Meski demikian, sumber surat kabar itu tidak menutup kemungkinan klub akan mengambil risiko dan menambah belanja jika ancaman degradasi benar-benar nyata.

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Namun, Manchester United tetap harus berhati-hati mengelola sumber daya finansialnya agar tidak melanggar batasan belanja yang berlaku, dan hal itu membuat tugas Pochettino membenahi kekurangan di dalam tim semakin sulit.

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Lini Belakang dan Lini Depan Jadi Prioritas Utama Pochettino

Kekalahan dari Liverpool memperlihatkan kebutuhan mendesak Manchester United untuk memperkuat posisi bek tengah, dan Nathan Collins, bek Brentford, muncul sebagai salah satu kandidat terkuat untuk bergabung.

Collins berada di urutan teratas daftar target potensial, mengungguli Calvin Bassey, bek Fulham, yang diperkirakan akan memperpanjang kontrak bersama klubnya, serta Jarrad Branthwaite, pemain Everton, yang nilai pasarnya melebihi 70 juta pound sterling, sehingga merekrutnya menjadi tugas sulit dengan anggaran yang terbatas.

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Kebutuhan Pochettino tidak berhenti di posisi bek tengah. Ia juga ingin mendatangkan bek kiri, setelah klub gagal merekrut pengganti yang sepadan untuk Luke Shaw pada bursa transfer musim panas lalu.

Kala itu, Manchester United dikaitkan dengan Alejandro Balde, pemain Barcelona, dan Rayan Ait-Nouri, pemain Manchester City. Kedua pemain tersebut bisa kembali masuk radar klub pada bursa transfer Januari.

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Di lini depan, pelatih asal Argentina itu mencari penyerang baru, terutama setelah cedera tulang kering yang dialami Benjamin Sesko mengurangi pilihan lini serang tim hingga awal tahun baru.

Daftar kandidat mencakup Folarin Balogun, penyerang Monaco yang pernah bekerja di bawah arahan Pochettino di timnas Amerika Serikat, serta Dominic Calvert-Lewin, penyerang Leeds, dan Ivan Toney, mantan penyerang Brentford yang kini membela Al-Ahli Saudi.

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Namun, kendala finansial kembali menghadang. Toney menerima gaji mingguan hingga 500 ribu pound sterling, angka yang melampaui kemampuan United, sementara Leeds berupaya memperpanjang kontrak Calvert-Lewin, yang saat ini digaji 180 ribu pound sterling per pekan.

United Melawan Kartu Merah Leny Yoro

Di sisi lain, Manchester United telah mengajukan banding resmi kepada Asosiasi Sepak Bola Inggris atas kartu merah yang diterima bek mereka, Leny Yoro, saat menghadapi Liverpool.

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Pemain asal Prancis itu diusir wasit Sam Barrott pada menit kedelapan pertandingan, setelah melakukan tekel terhadap Alexander Isak di dekat garis kotak penalti. Dominik Szoboszlai kemudian memanfaatkan tendangan bebas hasil pelanggaran tersebut untuk mencetak gol pembuka bagi Liverpool.

United bersikukuh menolak keputusan tersebut. Klub berpendapat bahwa Yoro tidak menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas bagi Isak, dan menegaskan bahwa kiper Senne Lammens mampu menjangkau bola lebih dulu daripada penyerang asal Swedia itu.

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Klub berharap bandingnya diterima dan sanksi larangan bertanding satu laga dibatalkan, sehingga bek asal Prancis itu dapat tampil pada laga berikutnya melawan Brentford, yang dijadwalkan berlangsung Sabtu di Old Trafford.