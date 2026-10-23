Pemain asal Nigeria, George Ilenikhena, terus membuktikan nilai ofensifnya bersama Al-Ittihad, setelah kembali merobek gawang dalam laga melawan Al-Diriyah pada pekan kesebelas kompetisi Liga Roshn Saudi Pro League, menegaskan bahwa ia adalah salah satu senjata andalan sang klub dalam perjalanan musim ini.

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Penyerang Nigeria itu berhasil mencetak gol Al-Ittihad pada menit ke-30, setelah dengan apik menyambut tembakan rekannya, Rios, yang memantul dari kiper lawan, sehingga ia kembali menunjukkan insting mencetak golnya serta kemampuannya memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti.

Namun angka paling mencolok dalam perjalanan Ilenikhena musim ini bukan hanya soal golnya ke gawang Al-Diriyah, melainkan produktivitasnya yang luar biasa setiap kali ia mendapat kesempatan tampil dalam susunan pemain inti. Ia telah mencetak 8 gol dan memberikan 3 assist dalam 8 pertandingan yang ia mulai sebagai starter, hingga menyumbangkan 11 kontribusi gol dalam laga-laga tersebut saja.









Melihat total penampilannya, Ilenikhena telah menjalani 12 pertandingan bersama Al-Ittihad musim ini, termasuk satu pertandingan di mana ia tampil sebagai pemain pengganti, yang mencerminkan besarnya pengaruh ofensifnya dan kemampuannya menciptakan perbedaan dalam berbagai kondisi penampilan, baik saat ia memulai laga sejak menit pertama maupun menanti kesempatannya dari bangku cadangan.

Angka-angka ini memberi Al-Ittihad senjata serangan yang sulit diabaikan, terlebih Ilenikhena tidak hanya menuntaskan serangan dan mencetak gol, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan peluang bagi rekan-rekannya, hal yang menjadikannya elemen penting dalam sistem serangan tim.

Seiring berlanjutnya kompetisi, perhatian tertuju pada kemampuan penyerang Nigeria itu untuk mempertahankan rata-rata golnya, di saat Al-Ittihad membutuhkan pemanfaatan ketajaman para pemain ofensifnya untuk terus meraih poin dan naik di klasemen Liga Roshn.

Di antara delapan gol dan tiga assist, Ilenikhena mengirim pesan yang jelas bahwa ancamannya tidak berhenti pada merobek gawang, melainkan meluas hingga menciptakan perbedaan setiap kali ia menemukan ruang dan peluang, sehingga menjadi salah satu kartu andalan Al-Ittihad dalam pertandingan-pertandingan mendatang.