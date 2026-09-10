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FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

Angka luar biasa: Manuel Neuer mencetak rekor baru Liga Champions bersama Bayern Munich

Champions League
M. Neuer
Bayern Munich vs Bodoe/Glimt
Bayern Munich
Bodoe/Glimt

Manuel Neuer kembali menorehkan sejarah saat FC Bayern München memulai kiprahnya di Liga Champions.

Melawan klub Norwegia Bodö/Glimt, kiper berusia 40 tahun itu kembali masuk starting XI. Dengan demikian, Neuer kini menjadi pemain Bayern yang tampil dalam jumlah musim Liga Champions terbanyak bagi klub asal Munchen tersebut.

Dalam 18 musim di kompetisi elite Eropa itu, Neuer setidaknya sekali turun ke lapangan untuk FCB - sebelumnya ia berbagi rekor dengan ikon klub Thomas Müller, yang menorehkan pencapaian itu dalam 17 musim.

Bersama FC Schalke 04 dan Bayern, Neuer total mengoleksi 162 penampilan di Liga Champions, dengan kebobolan 155 gol dan mencatatkan 64 clean sheet. Khusus untuk FCB, pemain 40 tahun itu telah membukukan 140 pertandingan di kompetisi elite Eropa.

Pada musim ini pun Neuer tetap menjadi kiper utama juara rekor Jerman tersebut, meski kini ia secara reguler bergantian dengan pelapis sekaligus calon penerusnya, Jonas Urbig.

Pada musim yang sedang berjalan, Urbig misalnya menggantikan peran itu di DFB-Pokal melawan VfL Osnabrück. Namun, dalam kedua laga Bundesliga serta di Liga Champions melawan Bodö/Glimt, Neuer yang menjaga gawang.

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