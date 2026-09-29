Liga Primer Inggris merilis keputusan komisi independen dalam perkaranya melawan Manchester City, dan salah satu bagiannya berkaitan dengan pengaturan yang dilakukan sejak kebocoran awal terkait kontrak mantan pelatih tim tersebut, Roberto Mancini.

Dokumen itu mengidentifikasi tiga perangkat terpisah yang digunakan untuk menjaga kewajiban-kewajiban tetap di luar pembukuan klub, menurut yang dilaporkan situs Football Italia.

Forum Kooora









Menurut komisi, bagian pertama, yang ditangani dalam kerangka dakwaan 1(b), berkaitan dengan seorang pelatih, bukan pemain: terungkap bahwa klub melanggar dua aturan Liga Primer Inggris P.7 dan P.8, yang mengatur apa yang harus tercantum dalam kontrak kerja pelatih kepala.

Hasil penyelidikan adalah sebagai berikut:

"Sebagian besar hak yang harus dibayarkan oleh klub tidak dicatat dalam kontrak kerja pelatih, melainkan dalam sebuah perjanjian konsultasi antara pihak-pihak ketiga. Uang yang dibayarkan untuk itu, dengan total 8,866 juta pound sterling, berasal dari grup milik Abu Dhabi yang memiliki City".

Komisi menyimpulkan bahwa perjanjian-perjanjian utama tersebut adalah "fiktif", bahwa pengeluaran klub dikurangi sebesar jumlah itu, dan bahwa manajemen City "jelas berniat menyiasati aturan-aturan Liga Primer Inggris".

Mancini melatih Manchester City sejak Desember 2009 hingga Mei 2013, tetapi tidak ada hasil yang memberatkan Mancini sendiri dalam perkara ini.

Ia menunjukkan bahwa komisi mencatat "dua poin penting: hasil komisi memberatkan klub, bukan individu, dan Mancini bukanlah pihak yang terlibat, serta tidak ada sesuatu pun dalam dokumen yang dipublikasikan itu yang mencakup hasil apa pun yang memberatkan dirinya secara pribadi".

Ia melanjutkan: "Nama-nama dihapus di sepanjang dokumen". Mancini mengatakan pada Minggu lalu: "Saya tidak percaya pada penghukuman Manchester City, justru sebaliknya".

Keputusan itu menyatakan: "Kami menemukan bahwa dakwaan-dakwaan yang dijelaskan di atas terbukti sesuai standar yang disyaratkan".