Angka Fantastis: Terungkap Gaji Ndiaye Bersama Al Hilal Saudi

Laporan media mengungkap gaji yang akan diterima winger Everton asal Senegal, Iliman Ndiaye, agar bersedia menyetujui kepindahan ke Al Hilal, pada bursa transfer musim panas kali ini.

Sebelumnya, laporan media telah mengungkap bahwa Al Hilal masuk dalam negosiasi dengan Everton untuk merekrut Ndiaye pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, di tengah keinginan klub Saudi tersebut untuk mendatangkan winger baru.

Surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat" menyebutkan bahwa pemain berusia 26 tahun itu akan menerima gaji mingguan yang besar, senilai 270 ribu pound sterling, yang menjadi motivasi baginya untuk menyetujui kesepakatan tersebut.

Sementara itu, klub Inggris tersebut bersikeras mendapatkan 70 juta pound sterling (81 juta euro) untuk menyetujui kepindahan winger Senegal tersebut ke Al Hilal.

Itu berarti Ndiaye akan lebih mahal dari winger asal Belanda, Crysencio Summerville, yang direkrut Al Hilal dari West Ham United Inggris dengan nilai sekitar 80 juta euro.

Ndiaye bermain untuk Everton sejak musim panas 2024, ketika ia bergabung dari Olympique Marseille, dan telah tampil bersama mereka dalam 34 pertandingan sepanjang musim lalu, di mana ia hanya mencetak 6 gol, sementara memberikan 3 assist.