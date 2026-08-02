Sebuah laporan media Inggris mengungkap kejutan terkait gaji Gianni Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), dalam proyek "FIFA Forward Enterprise".

Menurut surat kabar Inggris "The Times", Infantino akan menerima gaji yang melebihi 30 juta euro, ditambah bonus, berkat rencananya terkait proyek "FIFA Forward Enterprise".

Infantino mengajukan gagasan untuk menjual 20% hak Piala Dunia melalui perusahaan "FIFA Forward Enterprise" yang berada di bawah naungan Federasi Sepak Bola Internasional, yang akan mendatangkan sekitar 3,65 miliar euro bagi organisasi tersebut.

Surat kabar Inggris itu menyebutkan bahwa rencana Infantino menuai kritik tajam, sebelum akhirnya ditinggalkan.

Infantino berulang kali menegaskan bahwa ia tidak akan memperkaya diri secara pribadi, namun menurut berbagai media, hal ini kini menjadi tanda tanya setelah dipublikasikannya bocoran baru mengenai gajinya.

Menurut "The Times", Infantino akan menerima gaji sekurang-kurangnya 30 juta euro, dan jumlah ini jauh lebih besar dari gaji biasanya, yaitu 3 juta euro, sebagai presiden Federasi Sepak Bola Internasional.