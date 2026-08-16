Klub Barcelona mencapai kesepakatan awal dengan Manchester City terkait perekrutan gelandang asal Spanyol, Rodri, dalam sebuah transfer yang mendekati kepastian masa depan peraih penghargaan Ballon d'Or 2024 tersebut.

Barcelona mulai mengkaji kemungkinan merekrut Rodri, yang berusia 30 tahun, setelah sang pemain menyatakan sambutannya untuk pindah ke "Camp Nou", di saat Real Madrid juga tengah mempertimbangkan kemungkinan mendatangkannya.

Persyaratan pribadi diperkirakan tidak akan menjadi kendala dalam merampungkan transfer ini, mengingat Barcelona menawarkan kepada Rodri kontrak berdurasi empat tahun, sementara pemain internasional Spanyol itu lebih memilih pindah ke klub Katalan tersebut dibanding opsi-opsi lain yang tersedia baginya.

Barcelona sebelumnya telah mengajukan pada 7 Agustus sebuah tawaran awal senilai sekitar 45 juta euro, ditambah bonus, setelah menerima sinyal bahwa Manchester City menginginkan sekitar 80 juta euro untuk menyetujui kepergian sang pemain.

Surat kabar Inggris "The Athletic" menyebutkan: "Manchester City akan memperoleh nilai awal sebesar 60 juta euro, di samping bonus dan insentif tambahan yang dapat menaikkan total nilai transfer menjadi lebih dari 76,5 juta euro, meskipun sang pemain memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya dengan klub Inggris tersebut".

Rodri telah memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Manchester City, dan ia tidak menunjukkan keinginan untuk memperpanjang kontrak dengan klub, yang mendorong manajemen tim Inggris itu untuk mengkaji kemungkinan memperoleh keuntungan finansial dari kepergiannya pada periode transfer saat ini.

Jika kepindahannya ke Barcelona terealisasi, Rodri akan kembali ke Liga Spanyol setelah pengalaman sukses bersama Manchester City, bergabung dengan sejumlah rekannya di timnas Spanyol yang berada dalam skuad klub Katalan tersebut.

Rodri akan menemukan di Barcelona tujuh pemain dari skuad timnas Spanyol yang menjuarai Piala Dunia 2026, yaitu Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Dani Olmo, Pedri, dan Lamine Yamal.

Rodri sebelumnya memainkan peran menonjol bersama timnas Spanyol sepanjang perjalanannya di Piala Dunia, dan meraih penghargaan pemain terbaik turnamen, sehingga menegaskan statusnya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia.

Langkah Barcelona untuk mendatangkan Rodri muncul di tengah absennya jasa pemain Belanda, Frenkie de Jong, untuk waktu yang lama, setelah ia mengalami robekan pada ligamen kolateral medial lutut kanannya.

Pelatih Hansi Flick berharap kedatangan Rodri akan memberikan lini tengah Barcelona lebih banyak kekuatan dan keseimbangan, mengingat kemampuan pemain Spanyol itu dalam membangun serangan, memutus bola, dan mengontrol tempo pertandingan.

Manchester City bersiap untuk era pasca-Rodri

Di sisi lain, Manchester City sesungguhnya telah mulai memperkuat lini tengahnya, setelah pada Juli lalu merekrut pemain Inggris Elliot Anderson dari Nottingham Forest, dalam transfer bernilai 116 juta pound sterling.

Klub Inggris itu juga berupaya merekrut pemain Maroko Ayoub Bouaddi, gelandang Lille berusia 18 tahun, yang menarik perhatian dengan penampilannya sepanjang Piala Dunia.

Rodri bergabung dengan Manchester City dari Atletico Madrid pada 2019, dan sepanjang perjalanannya bersama klub ia berhasil meraih empat gelar Liga Primer Inggris, dua gelar Piala FA, tiga gelar Piala Liga, di samping Liga Champions Eropa.

Rodri adalah pencetak gol yang mengantar Manchester City menjuarai Liga Champions Eropa pada 2023, setelah mencetak gol kemenangan atas Inter Milan di final. Sang pemain telah menjalani 298 pertandingan dengan kostum Manchester City, mencetak 28 gol dan menyumbang 32 assist, sebelum akhirnya perjalanannya bersama klub Inggris itu mendekati akhir, seiring semakin dekatnya ia mengenakan kostum Barcelona.