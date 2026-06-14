Tim nasional Maroko menciptakan peristiwa bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya di Piala Dunia, ketika pada menit ke-65 dalam laga melawan Brasil (1-1), mereka menurunkan 11 pemain, yang semuanya lahir di luar Maroko, sebagai puncak dari strategi ambisius yang diadopsi oleh Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko selama bertahun-tahun, yang berfokus pada merekrut talenta komunitas Maroko di Eropa dan mengubahnya menjadi kekuatan kompetitif di level dunia tertinggi.

Pencapaian ini merupakan puncak dari rencana strategis jangka panjang yang dimulai bertahun-tahun lalu, di mana Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko mengembangkan program ambisius untuk meyakinkan para pemain yang tumbuh di negara-negara seperti Prancis, Spanyol, Belgia, dan Belanda untuk membela seragam Maroko, memanfaatkan peraturan FIFA yang mengizinkan pemain yang memiliki kewarganegaraan negara tersebut dan memiliki ikatan keluarga langsung untuk mewakili tim nasional.

11 pemain yang lahir di luar Maroko

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", skuad bersejarah ini pada menit ke-65 mencakup Yassine Bounou (Kanada), Shadi Riad (Spanyol), Achraf Hakimi (Spanyol), Ismail Saibari (Spanyol), Issa Diop (Prancis), Nabil El Ainaoui (Prancis), Ayoub Bouadi (Prancis), Samir El Mrabet (Prancis), Shamsseddine Talbi (Belgia), Bilal El Khannous (Belgia), dan Nasser Mazraoui (Belanda), dalam kombinasi yang mencerminkan penyebaran komunitas Maroko di seluruh benua Eropa.

Pengaruh Prancis

Pengaruh Prancis sangat menonjol di barisan Singa Atlas, di mana sejumlah besar pemain lahir dan tumbuh sebagai pesepakbola di Prancis, di antaranya Issa Diop (Toulouse), Neil El Aynaoui (Nancy), Samir El Mrabet (Strasbourg), dan Ayoub Bouadi (Senlis), yang memukau dunia dengan penampilannya melawan Brasil, selain pemain lain dari Belgia dan Belanda, yang merupakan pusat komunitas Maroko terkemuka di Eropa.

Penampilan dan Ambisi

Timnas Maroko menampilkan performa luar biasa saat melawan Brasil, di mana mereka menunjukkan sistem taktik yang rapi, bakat individu yang tinggi, dan karakter yang kuat. Ashraf Hakimi berkomentar setelah pertandingan: "Di Brasil, mereka menyebut kami sebagai orang Brasil Afrika," meskipun Singa Atlas layak mendapatkan lebih dari sekadar hasil imbang setelah membuang peluang untuk memberikan pukulan telak kepada Canaries yang bertahan berkat gol luar biasa dari Vinicius Junior.

Dimensi kemanusiaan

Kisah para pemain ini memiliki dimensi kemanusiaan yang berbeda-beda. Ashraf Hakimi lahir di Madrid dari orang tua Maroko yang bermigrasi ke Spanyol, sementara Brahim Díaz lahir di Málaga dan memutuskan untuk berganti tim nasional setelah bermain untuk Spanyol di level junior, sementara Shadi Riad lahir di Palma de Mallorca, dan Ismail Saibari di Tarrasa, sedangkan Ayoub Amimouni-Chgouib, yang lahir di Vic, bermain di awal tahun bersama Hoffenheim II di divisi ketiga Jerman sebelum menjalani pertandingan pertamanya di Piala Dunia.