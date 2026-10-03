Luis de la Fuente, pelatih kepala timnas Spanyol, menyatakan kepuasannya atas kemenangan 3-1 atas Republik Ceko, seraya menegaskan bahwa timnya menampilkan babak pertama yang istimewa, sebelum penampilan mereka menurun setelah turun minum. Namun pada saat yang sama, ia menekankan pentingnya melanjutkan rangkaian kemenangan, meski diwarnai sejumlah absen dan perubahan besar dalam susunan pemain.

De la Fuente mengatakan usai pertandingan: "Ini menegaskan apa yang kami bicarakan berulang kali, yaitu level sepak bola dari semua tim yang kami hadapi. Jika mereka sedang berada pada hari terbaiknya, lawan mana pun bisa menyakitimu. Semua tim memiliki kualitas."

Pelatih Spanyol itu mengakui bahwa timnya kehilangan sebagian kelancaran permainan pada babak kedua, dan sebagian menghubungkannya dengan perubahan yang ia lakukan yang memengaruhi tempo pertandingan.

Ia berkata: "Pada babak kedua kami kehilangan kelancaran. Pergantian pemain memecah ritme pertandingan, dan kami kehilangan kecemerlangan yang kami tunjukkan selama babak pertama. Tim menjadi sedikit tidak seimbang dalam aspek ini."

Meski demikian, penurunan penampilan itu tidak mengurangi kepuasannya atas hasil akhir, saat ia berkata: "Kami sangat senang. Satu kemenangan lagi, dan angka-angkanya mengesankan," merujuk pada rangkaian pertandingan Spanyol yang tanpa kekalahan.

De la Fuente juga ingin menonjolkan kemampuan timnas Spanyol dalam mempertahankan level kompetitifnya meski ada perubahan besar dalam susunan pemain, di tengah absennya sejumlah pemain inti, di antaranya Grimaldo, Ferran Torres, Nico Williams, dan Fabian Ruiz.

Ia menjelaskan: "Saya ingin menonjolkan hal itu. Tim ini tidak berhenti berkembang, dan menyediakan pemain untuk masa depan. Kami pada akhirnya hanya memiliki satu pemain yang pernah tampil di final Piala Dunia, dan ini adalah tim yang masih membangkitkan banyak ambisi."

Pelatih Spanyol itu menegaskan keteguhannya pada kebijakan memperluas pilihan dan memberi kesempatan kepada pemain-pemain baru, dengan berkata: "Kami akan terus bertaruh pada gagasan dan model ini," sembari pada saat yang sama berharap semua pemain yang absen segera pulih, menambahkan: "Kami butuh semua orang dalam kondisi prima."

De la Fuente juga berbicara tentang sisi kemanusiaan yang hadir dalam pertandingan ini, setelah laga melawan Ceko mempertemukannya kembali dengan Santi Denia dan Pablo Amo, keduanya merupakan bagian dari staf kepelatihannya terdahulu, dan ia berkata: "Kami memiliki kenangan indah bersama. Keduanya adalah profesional yang luar biasa."

Pelatih kepala Spanyol itu juga memuji penampilan timnas Ceko, dengan menyoroti perkembangan, pressing, dan kualitas mereka, serta memprediksi masa depan yang baik bagi proyek yang dipimpin Denia, meski kalah dari Spanyol.