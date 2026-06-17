Angka-angka yang tak henti-hentinya... Aljazair menjadi pintu gerbang bagi Messi untuk merayakan dua peristiwa istimewa

Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, merayakan dua momen istimewa dalam pertandingan melawan Aljazair di Piala Dunia 2026.

Messi akan bermain sebagai starter untuk timnas negaranya dalam pertandingan yang digelar dini hari Rabu ini melawan "Pejuang Gurun" di Stadion "Arrowhead" dalam Grup 10 turnamen tersebut.

Menurut jaringan "Opta", yang berspesialisasi dalam statistik, Messi merayakan 20 tahun sejak pertandingan pertamanya di Piala Dunia, yaitu melawan Serbia di Piala Dunia Jerman, pada 16 Juni 2006, yang dimenangkan oleh tim Argentina dengan skor 6-0.

Hari ini, Messi akan memainkan pertandingan ke-27-nya di turnamen ini, menjadikannya pemain pertama dalam sejarah yang tampil di enam edisi berbeda.

Selain itu, ia telah mencetak 13 gol, dan membutuhkan 4 gol lagi untuk memecahkan rekor Miroslav Klose, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini.

Selain dua dekade berlalu sejak pertandingan pertama “La Pulga” di Piala Dunia, pemain ini juga merayakan penampilannya yang ke-200 untuk timnas Argentina di semua kompetisi.

Pertandingan internasional pertama Messi bersama Argentina terjadi pada 17 Agustus 2005, saat ia bermain selama satu menit melawan Hongaria dalam pertandingan persahabatan yang dimenangkan oleh tim Tango dengan skor 2-1. Sejak hari itu, sang legenda telah mencetak 117 gol dalam 199 pertandingan.