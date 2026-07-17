Angka-angka yang mengungkap ketidakadilan wasit... Lamine Yamal menjadi korban terbesar di Piala Dunia 2026

Pertandingan antara Spanyol dan Prancis di semifinal Piala Dunia 2026 diwarnai kontroversi wasit yang luas, yang tidak berhenti begitu peluit akhir dibunyikan, melainkan berlanjut hingga konferensi pers dan data statistik yang mengungkap ketidaksesuaian yang mencolok. Sementara pelatih kedua tim, Didier Deschamps dan Luis de la Fuente, saling melontarkan kritik tidak langsung terhadap kinerja wasit, nama Lamine Yamal menjadi sorotan utama dalam perdebatan tersebut, setelah statistik mengungkap angka-angka yang menimbulkan tanda tanya mengenai cara wasit menangani bintang muda Spanyol itu sepanjang turnamen.

Didier Deschamps melontarkan kritik lalu menyembunyikan tangannya setelah kekalahan Prancis dari Spanyol di Dallas, ketika ia memicu kontroversi mengenai kualitas wasit tanpa melontarkan tuduhan langsung. Pelatih Prancis itu mengatakan dalam konferensi pers pasca-pertandingan: "Apakah kalian benar-benar yakin wasit itu kompeten untuk memimpin pertandingan semifinal Piala Dunia? Ini hanya pertanyaan, bukan keluhan."

Pernyataan Deschamps tidak berlalu begitu saja, karena Luis de la Fuente menanggapi dengan menegaskan bahwa tim nasional Spanyol juga merasa wasit terlalu lunak dalam banyak insiden, sambil menyoroti bahwa para pemainnya tidak mendapat perlindungan yang memadai di lapangan.

Di tengah kontroversi ini, muncul sebuah statistik menarik yang mengungkap seberapa besar penderitaan yang dialami Lamine Yamal selama kompetisi Piala Dunia, sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar Spanyol “Marca”.

Meskipun ia mengandalkan gerakan menggiring bola dan sprint cepat, wasit hanya mencatat delapan pelanggaran yang menguntungkannya sepanjang turnamen, meskipun ia bermain selama 404 menit—artinya rata-rata satu pelanggaran setiap 50 menit, yang merupakan angka terendah di antara para pemain sayap terkemuka dan pemain dengan keterampilan individu terbaik di turnamen tersebut.

Selama pertandingan melawan Prancis, seperti halnya saat menghadapi Belgia, Lamine Yamal beberapa kali memprotes pelanggaran yang tampak jelas, namun wasit memerintahkan permainan dilanjutkan, yang semakin memperkuat perasaan pemain Spanyol tersebut bahwa ia tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Jika angka-angkanya dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya, perbedaannya tampak signifikan. Pemain Belgia Jeremy Doku hanya mendapat 18 pelanggaran dalam 341 menit, angka yang sama dengan yang diperoleh pemain Inggris Jude Bellingham, meskipun yang terakhir ini telah bermain dalam satu pertandingan tambahan.

Selain itu, wasit mencatat 16 pelanggaran untuk Lionel Messi, 16 untuk Michael Olis, 13 untuk Mohamed Salah, 11 untuk Jamal Musiala, dan 10 untuk Vinícius Júnior, sementara wasit hanya memberikan delapan pelanggaran kepada Lamine Yamal, meskipun gaya permainannya sangat bergantung pada duel satu lawan satu dan gerakan menggiring bola.

Namun, ironi terbesar bukanlah terkait jumlah pelanggaran yang diberikan kepadanya, melainkan jumlah pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Wasit mencatat 12 pelanggaran yang dilakukan Lamine Yamal selama turnamen ini, menjadikannya pemain keempat dengan jumlah pelanggaran terbanyak di Piala Dunia, di belakang pemain Maroko Nabil Al-Ainawi yang melakukan 15 pelanggaran, pemain Paraguay Andrés Copas dengan 14 pelanggaran, dan pemain Jerman Aleksandar Pavlović dengan 13 pelanggaran, dan mereka semua adalah pemain yang berposisi sebagai bek atau gelandang bertahan.

Jika dibandingkan dengan pemain-pemain teknis lainnya, angka-angka tersebut tampak semakin aneh, karena Jeremy Doku hanya melakukan 4 pelanggaran, Lionel Messi 2 pelanggaran, dan Jamal Musiala 5 pelanggaran, dan Vinícius Júnior 4 kesalahan, sementara bek Prancis Lucas Deny, yang bertugas mengawasi Lamine di semifinal, hanya melakukan 5 kesalahan sepanjang turnamen.

Sedangkan di skuad tim nasional Spanyol, Lamine Yamal memimpin daftar pemain dengan pelanggaran terbanyak dengan 12 pelanggaran, mengungguli Rodri dan Alex Baena yang masing-masing melakukan 9 pelanggaran.

Angka-angka ini membantah klaim yang menyatakan bahwa Lamine Yamal tidak menjalankan tugas-tugas defensifnya, karena partisipasinya yang konsisten dalam menekan lawan dan merebut bola, di samping kontribusinya dalam serangan, membuktikan sebaliknya.

Dengan penampilan ini, Lamine Yamal mencapai final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam kariernya, meskipun usianya baru 19 tahun, di tengah harapan agar ia menampilkan performa terbaiknya dalam pertandingan terpenting turnamen ini.

Kini, sorotan tertuju pada Stadion “MetLife” di New Jersey, di mana Spanyol akan menghadapi laga berat melawan Argentina, sang juara bertahan, dalam pertandingan yang menuntut penampilan terbaik dari Lamine Yamal—pemain yang lebih sering menjadi korban kesalahan wasit daripada diuntungkan olehnya, dan menjadi salah satu topik utama perdebatan wasit di Piala Dunia 2026.