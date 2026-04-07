Angka-angka tidak pernah berbohong... Neuer mengalami kesulitan menjelang laga melawan Real Madrid

Manuel Neuer, kapten dan kiper Bayern Munich, memiliki catatan yang mengkhawatirkan menjelang laga melawan Real Madrid di Stadion Santiago Bernabéu, Selasa malam ini, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Surat kabar Spanyol "Marca" mengatakan sebelum pertandingan: "Angka-angka tidak berbohong... Kiper utama Bayern Munich ini memiliki persentase penyelamatan terburuk di antara kiper-kiper di lima liga besar Eropa yang telah bermain setidaknya 17 pertandingan: persentase yang sangat rendah, yaitu 58,7%".

Surat kabar tersebut menambahkan, mengutip Duji Krichli, jurnalis di "Sky Sports", bahwa di antara kiper yang bermain lebih dari 1.500 menit di lima liga besar Eropa musim ini, hanya Lucas Chevalier, kiper Paris Saint-Germain, yang melakukan penyelamatan lebih sedikit daripada Neuer.

Dia mencatat bahwa performa Neuer semakin tidak konsisten dalam situasi bola mati, menjelaskan bahwa hal ini bisa menjadi masalah.

"Marca" menjelaskan bahwa meskipun Neuer perlu meningkatkan performanya terkait rasio penyelamatan dan tembakan ke gawang, karena saat ini ia menempati peringkat rendah di antara kiper-kiper di lima liga besar Eropa, namun ia tetap menjadi pemain yang berpengaruh dalam penguasaan bola, dengan tingkat akurasi umpan 91,8% di setengah lapangan sendiri dan 45,3% di setengah lapangan lawan.

Bagaimanapun, Neuer masih mendapat dukungan penuh dari pelatihnya, Vincent Kompany, yang mengatakan: "Di usia 40 tahun, dia masih muda."