Paris Saint-Germain melanjutkan penampilan ofensif yang kuat di Liga Champions Eropa musim 2026-2027, setelah menempatkan diri di antara tim-tim paling produktif di awal kompetisi, dengan mencatatkan angka-angka luar biasa yang mencerminkan ketajaman mereka di depan gawang.

Paris Saint-Germain meraih kemenangan berharga atas tamunya Barcelona dengan skor 4-2 pada Selasa malam ini dalam laga puncak pekan ketiga fase liga di kompetisi benua tersebut.

Kemenangan ini datang setelah mereka mengalahkan Slovan Bratislava dari Slovakia 6-1, dan Manchester City 4-2.

Menurut statistik jaringan "Opta", klub asal Paris itu meningkatkan koleksi golnya menjadi 14 gol dalam 3 pertandingan pertama di turnamen, menyamai rekor tertinggi yang pernah dicatatkan pada fase ini dalam satu musim, yang diraih Arsenal pada musim 2010-2011.

Indikator keunggulan ofensif ini tidak berhenti sampai di situ, karena Paris melanjutkan kegemilangan di kandangnya, setelah mencetak minimal 4 gol di setiap pertandingan dari tiga laga kandang terakhirnya di Liga Champions, dalam rangkaian yang belum pernah diraih tim mana pun sejak Barcelona, yang mencetak jumlah gol tersebut dalam 4 pertandingan selama periode September 2016 hingga Maret 2017.

Angka-angka ini memberikan dorongan kuat bagi Saint-Germain dalam perjalanan Eropanya, sekaligus menegaskan kemampuan mereka mengubah pertandingan kandang menjadi penampilan ofensif yang kaya gol, di saat tim berambisi untuk terus bersaing memperebutkan gelar benua.

Dengan awal yang mencolok ini, Paris menempatkan diri di depan peluang untuk terus menuliskan rekor, tetapi tantangan terbesar tetaplah mempertahankan efektivitas ofensif yang sama menghadapi para lawan yang semakin kuat seiring berjalannya fase-fase turnamen.