Sebuah laporan media, pada Selasa hari ini, mengungkap bahwa Barcelona tengah dilanda krisis besar, kendati hasil-hasil gemilang yang diraih tim utama pada musim ini.

Barca meraih kemenangan dalam 7 pertandingan pertamanya di Liga Spanyol, dan sudah menunjukkan momentum yang besar di bawah kepemimpinan Hansi Flick.

Raphinha tampil sangat menonjol pada musim ini, dengan mencetak 12 gol di liga, dan Barcelona juga meraih awal yang sempurna di Liga Champions Eropa dengan kemenangan telak 5-1 atas Feyenoord.

Meski demikian, di balik kesuksesan olahraga ini, muncul peringatan baru yang mengingatkan semua orang bahwa masalah Barcelona belum berakhir, sebab utang klub terus meningkat, dan kini bisa mencapai tingkat yang mengerikan.

Tidak diragukan lagi bahwa kesulitan finansial yang dihadapi Barcelona bukanlah hal baru. Selama bertahun-tahun, manajemen Katalan terus melakukan berbagai operasi keuangan untuk memulihkan sebagian fleksibilitas, termasuk menjual sejumlah aset dan sebagian pendapatan masa depan klub.

Proyek raksasa "Espai Barca", yang bertujuan mengembangkan stadion Camp Nou beserta infrastrukturnya, menjadi poros dari persamaan ini.

Pembangunan stadion dimulai pada Mei 2023, dan penundaan yang berulang kali telah mengganggu rencana klub secara signifikan. Setelah dua musim di Montjuic, yang disusul kepulangan bertahap ke Camp Nou mulai November 2025, Barcelona akan kembali terpaksa meninggalkan stadionnya selama musim 2027-2028 untuk memungkinkan pemasangan atap.

Tidak diragukan lagi bahwa langkah terakhir ini akan membawa konsekuensi finansial, meskipun biaya proyek tersebut sebenarnya sudah membengkak.

Pinjaman baru untuk Barcelona

Surat kabar "The Athletic" mengungkap dalam sebuah investigasi yang dipublikasikan pada Selasa hari ini, bahwa Barcelona baru-baru ini memperoleh izin untuk meminjam tambahan 510 juta euro, dengan rincian 300 juta euro untuk menyelesaikan pekerjaan renovasi stadion Camp Nou, dan 210 juta euro untuk menutupi kebutuhan operasional.

Dengan demikian, total anggaran proyek "Espai Barca" mencapai 1,8 miliar euro, atau tiga kali lipat dari jumlah yang awalnya disetujui pada tahun 2014.

Masalahnya terletak pada kenyataan bahwa investasi-investasi baru ini datang di saat klub masih menderita akibat dampak finansial dari keterlambatan pekerjaan pembangunan.

Manajemen Barcelona memperkirakan bahwa mereka telah menghabiskan tambahan 17 juta euro untuk biaya operasional, dan 24 juta euro untuk investasi yang terkait dengan periode ini, di samping kehilangan sebagian pendapatan yang seharusnya dapat dihasilkan oleh Camp Nou dengan kapasitas penuhnya. Situasi ini bisa menjadi semakin sulit bagi kas klub Katalan tersebut.

Menurut perhitungan surat kabar "The Athletic", total utang Barcelona bisa melampaui 2,6 miliar euro, tergantung pada jadwal pelunasannya.

Sebagian dari utang ini terkait langsung dengan pembiayaan stadion baru Camp Nou, dan akan dilunasi dari pendapatan masa depan yang diharapkan dari stadion tersebut.

Adapun jumlah tambahan sebesar 210 juta euro, itu terkait dengan kebutuhan likuiditas tunai klub, dan akan dijamin dari hasil hak siar televisi di masa depan.

Utang operasional ini menjadi sumber kekhawatiran yang lebih besar, karena tidak membiayai secara langsung suatu aset yang diperuntukkan menghasilkan pendapatan baru. Barcelona sudah membayar 91 juta euro sebagai bunga selama musim 2025-2026, dan tahap pertama dari utang baru ini, yang berjumlah 105 juta euro, membawa suku bunga tetap sebesar 5,14%.

Pada saat yang sama, pembiayaan "Istana Blaugrana", yang biayanya diperkirakan mencapai 420 juta euro, masih belum tuntas. Ini di samping penjualan 25% dari hasil hak siar televisi La Liga kepada perusahaan investasi swasta "Sixth Street". Camp Nou diperkirakan akan mencapai kapasitas penuhnya sebesar 105 ribu kursi untuk musim 2028-2029, tetapi jalan untuk mewujudkannya diperkirakan akan sangat mahal.